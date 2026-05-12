به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عاشوری از آغاز اجرای برنامه شناسایی و شناسنامهدار کردن پلنگ ایرانی در زیستگاههای جنگلی استان خبر داد و گفت: این برنامه در قالب طرح پایش پلنگهای جنگلهای هیرکانی استان و با استفاده از دوربینهای تلهای در زیستگاههای مناسب این گونه در شهرستان املش آغاز شده است.
وی افزود: شناسایی پلنگهای حوزه جنگلهای هیرکانی در استان گیلان از برنامههای مهم معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل در سال جاری است و در این طرح تلاش میشود با نصب دوربینهای تلهای متعدد در زیستگاههای جنگلی و ثبت تصاویر این گونه، اطلاعات دقیقتری از وضعیت حضور و پراکنش پلنگ ایرانی در استان به دست آید.
به گفته عاشوری، در این برنامه علاوه بر تصاویر جدید ثبت شده توسط دوربینهای تلهای، تمامی عکسها و فیلمهایی که در سالهای اخیر از پلنگ ایرانی در استان گیلان ثبت شده نیز مورد بررسی قرار میگیرد. با مقایسه این تصاویر و تحلیل الگوی خالهای روی بدن پلنگها که در هر فرد منحصر به فرد است، امکان شناسایی و تفکیک افراد مختلف این گونه فراهم خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: پس از شناسایی افراد مختلف، برای هر پلنگ یک پرونده و شناسنامه اختصاصی تهیه میشود و اطلاعات مربوط به هر فرد شامل محل ثبت، زمان مشاهده و سایر دادههای زیستگاهی ثبت و به صورت مستمر پایش و پیگیری خواهد شد.
عاشوری با اشاره به سابقه فعالیتهای محیطبانان و کارشناسان در پایش حیات وحش استان گفت: این برنامه منسجم از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با پایش زیستگاههای پلنگ و نصب دوربینهای تلهای در مناطق جنگلی شهرستان املش آغاز شده و با همکاری کارشناسان اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل و همچنین کارشناسان و محیطبانان شهرستانهای تابعه اجرا میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با تأمین و تهیه تعداد بیشتری دوربین تلهای، امکان گسترش این برنامه در محدوده وسیعتری از زیستگاههای پلنگ در جنگلهای هیرکانی استان فراهم شود تا پوشش کاملتری از مناطق پراکنش این گونه در گیلان مورد پایش قرار گیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود در پایان اجرای این طرح، تصویر روشنتری از وضعیت حضور و جمعیت پلنگ ایرانی در استان گیلان به دست آید و بر اساس نتایج آن، برنامههای حفاظتی مؤثرتری برای مدیریت و حفاظت از این گونه ارزشمند و زیستگاههای آن در استان تدوین و اجرا شود.
پلنگ ایرانی بزرگترین گربهسان کشور و جنگلهای هیرکانی به شمار میرود و به عنوان یک گونه چتر شناخته میشود. این گونه دارای گستره زیستگاهی وسیع است و حفاظت از آن به طور مستقیم به حفظ بسیاری از گونههای دیگر و پایداری اکوسیستمهای جنگلی هیرکانی کمک خواهد کرد.
