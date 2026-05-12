تفتیان: کمیسیون ورزشکاران صدای ورزشکاران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن تفتیان، سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، با اشاره به رویکرد این کمیسیون در دوره جدید اظهار کرد: ما در این دوره هم قسم شدهایم صدای ورزشکاران باشیم و تا حد توان، مشکلات و دغدغههای آنان را مطرح و به هیئت اجرایی ارجاع دهیم تا در صورت امکان پیگیری و حل شود.
وی با قدردانی از حمایتهای مسئولان کمیته ملی المپیک افزود: جا دارد از رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک تشکر کنم که همواره بر حفظ استقلال کمیسیون تأکید داشتهاند و در کنار کمیسیون هستند تا پیشنهادات مطرحشده تا حد امکان اجرایی شود. همچنین باید از زحمات فرید فتاحیان، دبیر کمیسیون، نیز قدردانی کنم.
تفتیان یکی از نکات مثبت این دوره را حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران عنوان کرد و گفت: حضور ایشان که عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک (IOC) نیز هستند، میتواند به ارتقای تعاملات و انتقال تجربیات ارزشمند کمک کند.
سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک درباره نشستهای اخیر این کمیسیون توضیح داد: در سه جلسه برگزار شده، موضوعات مختلفی در حوزه حمایت از ورزشکاران، توسعه ساختار کمیسیون و ارتقای ارتباط با جامعه ورزشکاران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: از جمله مباحث مطرحشده میتوان به حمایتهای مالی و بورسیه ورزشکاران برای حضور موفقتر در بازیهای آسیایی ناگویا، تدوین طرحهای حمایتی برای ورزشکاران مستعد، برگزاری دورههای مهارتهای زندگی و مدیریت مالی و همچنین ایجاد سازوکار ارتباط مستقیم ورزشکاران با کمیسیون اشاره کرد.
تفتیان همچنین از ارائه پیشنهاداتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی خبر داد و گفت: برگزاری برنامههای هفته المپیک، تقدیر از پیشکسوتان، قهرمانان و المپینها و همچنین تعامل بیشتر با کمیسیونهای ورزشکاران فدراسیونها از جمله برنامههایی است که در کمیسیون دنبال میشود.
وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون ورزشکاران تلاش میکند با حفظ فضای همدلانه، تخصصی و مبتنی بر کار تیمی، نقش مؤثرتری در حمایت از ورزشکاران و انتقال دغدغههای آنان به ارکان تصمیمگیری ورزش کشور ایفا کند.
