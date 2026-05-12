تعطیلی ۹۴ واحد اقامتی متخلف در ایام جنگ رمضان

پرهام جانفشان، مشاور وزیر و سرپرست نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراثفرهنگی، در نشست خبری در پاسخبه خبرنگار مهر، به تشریح اقدامات این وزارتخانه برای کنترل قیمتها در شرایط جنگ رمضان پرداخت.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای نظارتی در بحبوحه جنگ تأکید کرد: کار نظارتی ما در اوج جنگ رمضان متوقف نشد. رسیدگی به شکایات و پاسخگویی از اولویتهای ما بود.
تجدید و بهروزرسانی ضوابط تأسیسات گردشگری
جانفشان افزود: پیش از آغاز جنگ رمضان، ضوابط و آییننامههای لازم برای تأسیسات گردشگری را تجدید و بهروز کردیم. مقدمات این کار توسط دکتر محسنی به تأسیسات ابلاغ شد، اما متأسفانه با شروع جنگ، عمده تأسیسات تعطیل شدند. امیدواریم در شرایط آرامش، این ضوابط جدید مجدداً اجرا شود.
شرایط فورس ماژور جنگ رمضان
مشاور وزیر با بیان اینکه جنگ رمضان قطعاً شرایطی فورس ماژور محسوب میشود، خاطرنشان کرد: پیش از جنگ رمضان و پس از اغتشاشات، سال ۱۴۰۴ وضعیت ناپایداری داشت. ما با دو جنگ و یک اغتشاش عمده مواجه بودیم؛ با این حال، زیرساختها شامل هتلها، پروازها و حملونقل زمینی، هوایی و ریلی فعال بودند. اما از ۹ اسفند با شروع جنگ و حملات، شرایط تغییر کرد.
آمار نظارتهای میدانی در ۴۵ روز جنگ
جانفشان از انجام ۲۲ هزار و ۷۶۳ بازدید از تأسیسات گردشگری در طول ۴۵ روز جنگ خبر داد:۲ هزار و ۷۴۸ بازدید از آژانسهای خدمات مسافرتی در سراسر کشور و ۱۹ هزار بازدید از مراکز پذیرایی گردشگری.
تعطیلی واحدهای متخلف
وی همچنین از تعطیلی واحدهای متخلف خبر داد و گفت: ۹۴ اماکن اقامتی (شامل بومگردیها و خانهمسافرها) به دلیل عدم رعایت ضوابط کیفی و نظارتی تعطیل شدند.
در ادامه فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان صنعت گردشگری در همه سناریوهای پیشرو گفت: صیانت، حمایت و حفاظت از فعالان این صنعت برای وزارتخانه یک اصل و از اولویتهای راهبردی است.
فاطمی اظهار کرد: در تمامی سناریوهایی که برای حوزه گردشگری طراحی شده، حمایت از فعالان این صنعت بهعنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه صنعت گردشگری در جریان جنگ ۱۲ روزه و نیز جنگ رمضان، بیش از بسیاری از بخشها آسیب دید.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه در فصل تابستان و جنگ رمضان در فصل طلایی گردشگری کشور رخ داد؛ دورهای که شامل نوروز و ایام اوج سفر است و بخش زیادی از درآمد سالانه فعالان این حوزه در همین بازه زمانی تأمین میشود. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری در طول ماههای کمرونق سال صبوری میکنند تا در ایام طلایی سفر بتوانند بخشی از درآمد خود را جبران کنند، اما وقوع این حوادث مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرد.
پیشنهاد بسته حمایتی برای فعالان گردشگری
فاطمی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حمایت قانونی از فعالان این صنعت تصریح کرد: در این زمینه جلساتی در دفتر معاون اول رئیسجمهور و نیز در وزارت میراث فرهنگی با حضور مسئولان ذیربط از جمله مدیران حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی برگزار شد و جمعبندی این جلسات، تدوین یک بسته حمایتی پیشنهادی بود.
وی ادامه داد: در این بسته، موضوعاتی مانند امهال ششماهه مالیات، امهال ششماهه بیمه و تعویق بازپرداخت وامهایی که سررسید آنها فرا رسیده پیشبینی شده است و البته این بسته هنوز نهایی و ابلاغ نشده، اما موافقت اولیه دستگاههای مرتبط برای آن اخذ شده و پیگیریها برای تصویب و اجرای نهایی آن ادامه دارد.
به گفته وی؛ جنگ به همه بخشها آسیب وارد کرده، اما صنعت گردشگری از جمله حوزههایی بوده که آسیب بیشتری دیده و به همین دلیل، حمایت از تأسیسات و فعالان گردشگری با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر سه موضوع بهصورت همزمان دنبال میشود؛ نخست بسته حمایتی دوم بسته تحریک تقاضا و سوم بسته بازسازی برند گردشگری است.
فاطمی درباره بسته تحریک تقاضا توضیح داد: در این بخش تلاش میکنیم زمینهای فراهم شود تا مردم بتوانند دوباره از خدمات گردشگری استفاده کنند و جریان سفر بهتدریج به وضعیت عادی برگردد.
رونمایی از «کارت گردشگری ایرانیان» در آینده نزدیک
فاطمی از رونمایی کارت گردشگری ایرانیان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این کارت طی دو هفته آینده رونمایی میشود و همه مردم میتوانند بر اساس میزان اعتبار اختصاصیافته، از آن برای خرید خدمات گردشگری استفاده کنند؛ از جمله استفاده از تأسیسات گردشگری یا خرید خدمات از آژانسهای مسافرتی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تسهیلاتی برای برخی گروهها از جمله بازنشستگان پیشبینی شده تا بتوانند برای سفر از آن بهرهمند شوند. همچنین در بودجه رفاهی دستگاههای دولتی نیز بخشی برای سفر در نظر گرفته شده که مقرر شده با ابلاغ دولت، این بخش حتماً در حوزه سفر و گردشگری هزینه شود.
