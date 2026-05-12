به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی ، در جلسـه شـورای عالی آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و معلمان شهید؛ با اشاره به طرح کاهش تنوع مدارس که در دستور کار شورای عالی قرا دارد گفت: سیاست آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است و برای اجرای این طرح تاکنون جلسات خوبی برگزار شده و به جمع بندی نسبتاً خوبی رسیده ایم.

وی افزود: اولین مدرسه‌ای که به معنای اختصاصی حذف خواهد شد، مدارس هیئت امنایی است، مدارس هیئت امنایی که در حال حاضر به معنای عام وجود دارد، فقط اسم شان مدارس هیئت امنایی است از مردم پول دریافت می‌کنند و خدماتی ارائه نمی کنند.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در راستای مردمی سازی و استفاده از ظرفیت عظیم شبکه مردمی که این تجربه را در نهضت توسعه انجام شده است، در هر مدرسه یک هیئت امنا تشکیل می شود تا از ظرفیت‌های محله، منطقه و استان برای پشتیبانی و کمک به مدارس استفاده شود.

کاظمی تاکید کرد: همه مدارس کشور دارای هیئت امنایی به معنی واقعی خواهند شد، یعنی ظرفیت‌های بیرون از مدرسه باید در خدمت مدرسه قرار گیرد و این موضوع هیچ تضاد و تعارضی با انجمن اولیا و مربیان ندارد، انجمن اولیا و مربیان ظرفیت تربیتی مدرسه است.

وی اظهار کرد: همه مدارس کشور باید هیئت امنایی شوند و هدف ما از این کار توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ظرفیت های موجود در محله، منطقه و استان ها برای ارتقاء و تقویت کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هیچ مدرسه هیئت امنایی حق گرفتن پول از دانش آموزان را ندارد و حتما باید دانش آموزان در محدوده را بدون هیچ شرط و شروطی ثبت نام کنند.

کاظمی در ادامه گفت: باید بر کار مدارس غیردولتی نظارت مستمر و موثر انجام شده و با متخلفین برابر مقررات برخورد شود.

محمود امانی در جلسـه شورای عالی آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های دبیرخانه شورای عالی افزود: تمام تلاش ما و همکاران دبیرخانه شورای عالی تهیه و تدوین طرح ها و برنامه هایی است که بتواند موانع و محدودیت های نظام تعلیم و تربیت را بر طرف کرده و روند آن را بهبود بخشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دبیرخانه این شورا در دست بررسی و کارشناسی قرار دارد، طرح کاهش تنوع مدارس است. در این راستا آئین نامه مدارس هیئت امنایی بازنگری و اصلاح شده است.

وی تاکید کرد: به منظور ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی و افزایش دسترسی همگانی به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و در راستای مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، آیین نامه مدارس هیئت امنایی بازنگری و تدوین شده است.

امانی اظهار کرد: هدف اصلی اصلاح آئین نامه مدارس هیئت امنای؛ تقویت مدارس دولتی، ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و مدیریتی مدارس، توسعه مشارکت های مردمی، تقویت نقش حامیان مدرسه، تحقق عدالت آموزشی، افزایش دسترسی به خدمات رایگان و باکیفیت، تقویت مدرسه محوری، افزایش اختیارات مدیریت مدرسه و اجرای الگوی فراگیر تشکیل هیأت امنا در تمام مدارس کشور می باشد.

وی ادامه داد: هیئت امنا مجموعه‌ای از افراد حامی و پشتیبان مدرسه است که با هدف ارتقای کیفیت مدرسه در زمینه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تجهیزاتی، فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مالی، رفاهی و ... در همه مدارس کشور تشکیل می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مطابق این آیین نامه، تمامی مدارس دولتی کشور در بازه زمانی مشخص که وزارت آموزش و پرورش تعیین می کند، دارای هیئت امنا خواهند شد.

در ادامه جلسه شورای عالی آئین نامه «فرصت های مطالعاتی، باز آموزی علمی و تحقیقاتی برای معلمان پژوهشگر» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

بر اساس این آئین نامه؛ در راستای اجرای مفاد برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۴۷ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مواد قانونی؛ کلیات آئین نامه «فرصت های مطالعاتی، باز آموزی علمی و تحقیقاتی برای معلمان پژوهشگر» به تایید این شورا رسید و مقرر شد با تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، جزییات آن را مورد بررسی قرار داده و متن اصلی برای بررسی و تصویب نهایی به این شورا ارائه کنند.