کاظمی: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است و قطعا این کار انجام می‌شود و در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد.

وی افزود: برای این طرح سه جلسه کاری برگزار شده است و به جمع بندی نسبتا خوبی رسیده ایم و اولین مدرسه‌ای که به معنای اختصاص حذف خواهد شد مدارس هیات امنایی است، مدارس هیئت امنایی که در حال حاضر به معنای عام وجود دارد، اسم این مدارس هیئت امنایی است به طوری که از مردم پول دریافت می‌کنند و هیچ پشتیبانی هم نمی‌ کنند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در راستای سیاست ریاست جمهوری اسلامی و مردمی سازی و استفاده از ظرفیت عظیم شبکه مردمی که این تجربه را در نهضت توسعه انجام شده است و هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود در حال حاضر قرارگاه عدالت تربیتی یک هیئت امنا شکل می‌دهد تا این هیئت امنا از تمام ظرفیت‌های منطقه پشتیبانی کند تا مدرسه مورد نظر ساخته شود و در این طرح چند مدرسه هیئت امنایی نداریم به طوری که همه مدارس کشور هیئت امنایی به معنی واقعی خواهد شد ، یعنی از ظرفیت‌های موجود در محله و منطقه برای پشتیبانی مدارس استفاده خواهیم کرد.

به گفته وی؛ هیچ تضاد و تعارضی با انجمن اولیا و مربیان وجود ندارد ، انجمن اولیا و مربیان ظرفیت تربیتی مدرسه است.