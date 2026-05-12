۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: اولویت اصلی مساجد جهاد تبیین است

گناوه- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، «جهاد تبیین» را اولویت اصلی مساجد در شرایط کنونی جامعه دانست و بر نقش کلیدی ائمه جماعات در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی صبح سه شنبه در نشست ماهانه روحانیون و ائمه جماعت شهرستان گناوه با موضوع «جهاد تبیین» در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ، با اشاره به اینکه مساجد پایگاه‌های مهمی برای روشنگری و بصیرت‌افزایی در جامعه محسوب می‌شوند، اظهار کرد: ائمه جماعات با تبیین صحیح معارف دینی و انقلابی و پاسخ‌گویی به شبهات، نقشی حیاتی در تقویت امید اجتماعی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمن ایفا می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مساجد در راستای تحقق منویات رهبری و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود ائمه جماعات با جدیت بیشتری در این مسیر گام بردارند.

وی رویکرد «جهاد تبیین» را در شرایطی که دشمنان سعی در وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و ایجاد تردید در میان جامعه دارند، حائز اهمیت ویژه دانست و بیان کرد: «جهاد تبیین» نیازمند دانش، بصیرت، و تلاش مستمر برای ارائه اطلاعات صحیح و تحلیل درست وقایع است.

در این نشست روحانیون شهرستان درباره نقش «جهاد تبیین» در شرایط سخت گفتگو و دیدگاه خود را درباره این فریضه الهی بازگو کردند.

