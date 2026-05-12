نواب رئیس فدراسیون ژیمناستیک برکنار شدند/ سلیمانی هم از دبیرکلی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک صبح امروز با حضور محمد شروین اسبقیان به عنوان رئیس مجمع و غلامرضا نوروزی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.



پیش از این زهرا اینچه درگاهی رئیس سابق ژیمناستیک در آذرماه سال گذشته با حکم قضایی برکنار شد و با برگزاری مجمع فوق‌العاده، وجیه نقوی به عنوان سرپرست انتخاب شد.



در مجمعی که سال گذشته برگزار شد، نواب رئیس اول و دوم (نرگس اینچه درگاهی، سپهرتاج) با رای اعضای مجمع برکنار شدند اما با توجه به اینکه در دستور جلسه مجمع این موضوع عنوان نشده بود، فدراسیون جهانی ژیمناستیک این مجمع را قبول نکرد و به همین دلیل امروز مجمع فوق‌العاده ژیمناستیک برای برکناری نواب‌رئیس و انتخاب سرپرست برگزار شد.

اسبقیان در ابتدای این مجمع گفت: این مجمع را با هماهنگی فدراسیون جهانی و دوستان کمیته ملی‌المپیک و پارالمپیک برگزار می‌کنیم. با توجه به اینکه فدراسیون ۵ ماه غیر فعال بوده است باید زودتر تعیین تکلیف شود.



معاون وزارت و ورزش و جوانان گفت: دستور جلسه اول تعیین رئیس مجمع خواهد بود. باید اعضای مجمع به بنده به عنوان رئیس رای بدهند تا بتوانیم مجمع را ادامه دهیم.



پس از آن رای‌گیری برای انتخاب رئیس مجمع برگزار شد که در نهایت از ۳۷ نفر اعضای مجمع، ۳۱ نفر به انتخاب اسبقیان به عنوان رئیس مجمع رای دادند.



پس از آن برای برکناری نواب رئیس رای‌گیری شد که در نهایت اعضای مجمع با ۲۸ رای موافق و ۲ رای مخالف با برکناری نرگس اینچه درگاهی( نایب‌رئیس اول) موافقت کردند.



پس از آن رای‌گیری برای برکناری نایب‌رئیس دوم برگزار شد که در نهایت با ۳۰ رای موافق سپهرتاج از نایب‌رئیسی دوم برکنار شد.



در ادامه مجمع، تصمیم‌گیری در مورد برکناری دبیرکل فدراسیون (محسن سلیمانی) به رای اعضای مجمع گذاشته شد که با ۳ رای مخالف و ۲۵ رای موافق، سلیمانی از دبیرکلی فدراسیون کنار گذاشته شد.



دستور چهارم مجمع، تفویض اختیار اعضای مجمع به رئیس مجمع برای انتخاب نواب رئیس اول و دوم بود. برای تعیین سرپرست نایب‌رئیسی فدراسیون ژیمناستیک، چون تعداد آرای موافق وجیه نقوی و ایزدفر برابر بود، رای‌گیری تکرار شد.

در رای‌گیری مجدد برای نواب رئیس نقوی ۲۰ رای موافق و ۹ رای مخالف گرفت و ایزدفر نیز ۱۳ رای موافق و ۱۷ مخالف داشت که با این آرا نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. نایب رئیس دوم انتخاب نشد.