ترکیب تیم ملی ژیمناستیک ایران برای قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ژیمناستیک هنری به‌منظور شناخت نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها، مهدی احمدی کهنی، هومن جعفری، امیرعباس مجاهد و محمدرضا خسرونژاد شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران را به دست آوردند.

پیش از این نیز مهدی الفتی با نظر کادر فنی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب شده بود.

قرار است در این دوره از رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران به‌دنبال کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویا باشد و ملی‌پوشان در ۶ وسیله به رقابت بپردازند.