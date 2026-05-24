سیامک یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فعلی فدراسیون ژیمناستیک بعد از برگزاری مجمع فوقالعاده گفت: جامعه ژیمناستیک مدتهاست منتظر برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون است تا بعد از یک دوره طولانی، این رشته به آرامش برسد و امکان برنامهریزی دقیق و مدون برای آینده فراهم شود. هدف اصلی همه اهالی ژیمناستیک این است که ورزشکاران بتوانند با آرامش بیشتری در میادین بینالمللی حاضر شوند و برای کشور افتخارآفرینی کنند، اما متأسفانه در سالهای گذشته برخی افراد که بیشتر به دنبال منافع شخصی خود بودند، اجازه ندادند این آرامش در ژیمناستیک شکل بگیرد.
یوسفی تصریح کرد: مجمع فوقالعاده اخیر و رأی اعضای مجمع نشان داد که جامعه ژیمناستیک به دنبال تغییر فضا و استفاده از نیروهای جدید و دلسوز است تا افراد متخصص بتوانند برای پیشرفت این رشته برنامهریزی کنند. متأسفانه همان افرادی که امروز دیگر جایگاهی در ژیمناستیک ندارند، با نامهنگاری به نهادهای خارجی دوباره آرامش را از جامعه ژیمناستیک گرفتهاند و این اتفاق بیشترین آسیب را به ورزشکاران تیمهای ملی وارد میکند.
کارشناس ژیمناستیک ایران افزود: ورزشکاران تیم ملی چه گناهی کردهاند که باید بهترین سالهای قهرمانیشان به خاطر این اختلافات و منفعتطلبیها از بین برود؟ عمر قهرمانی کوتاه است و این بچهها باید در مسابقات بینالمللی شرکت کنند، تجربه به دست بیاورند و برای بازیهای آسیایی و مسابقات مهم آینده آماده شوند. امروز در شرایطی قرار داریم که همه باید برای حفظ منافع ملی و اعتبار ورزش ایران تلاش کنند و درست نیست که اختلافات شخصی باعث لطمه به وجهه ژیمناستیک ایران در مجامع بینالمللی شود.
وی درباره انتخابات پیشروی فدراسیون عنوان کرد: امیدوارم هرچه زودتر شرایط برای برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم شود تا بهترین فرد برای ریاست فدراسیون انتخاب شود و بتواند ژیمناستیک را به روزهای آرام خود بازگرداند. رئیس آینده فدراسیون حتماً باید از جنس ژیمناستیک باشد. این رشته کاملاً تخصصی است و مدیری موفق خواهد بود که شناخت کامل از شاخههای مختلف ژیمناستیک داشته باشد و بتواند با استفاده از نیروهای توانمند و متخصص، برای آینده این رشته برنامهریزی کند.
کارشناس ژیمناستیک ادامه داد: ژیمناستیک به مدیری جوان، فنی، آیندهدار و برخاسته از بدنه این رشته نیاز دارد. همچنین افرادی که قصد ثبتنام در انتخابات را دارند باید ابتدا ببینند تا چه اندازه مورد قبول جامعه ژیمناستیک و اعضای مجمع هستند. انتظار میرود انتخابات پیشرو در فضایی سالم و رقابتی برگزار شود تا در نهایت فردی انتخاب شود که بتواند با برنامه واقعی و عملیاتی، شرایط ژیمناستیک را بهبود ببخشد.
یوسفی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی فدراسیون گفت: جا دارد از اعضای مجمع بابت انتخاب نقوی به عنوان نایبرئیس اول تشکر کنم. از زمانی که ایشان مسئولیت هدایت فدراسیون را برعهده گرفتهاند، آرامش بهتری در فضای ژیمناستیک ایجاد شده و اردوهای تیمهای ملی با وجود همه مشکلات و شرایط موجود به صورت منظم برگزار شده است. همچنین طبق اطلاعاتی که دارم، بخشی از حقوق و مطالبات معوقه ورزشکاران تیمهای ملی بزرگسالان و ترامپولین پرداخت شده و این موضوع تأثیر مثبتی در روحیه ورزشکاران داشته است. روند پرداخت مطالبات تیمهای جوانان نیز در حال انجام است.
وی گفت: تهیه برخی تجهیزات و وسایل جدید ژیمناستیک نیز در دستور کار قرار گرفته و اگرچه به دلیل شرایط موجود روند آن با تأخیر همراه شده، اما اقدامات لازم برای تأمین این وسایل انجام شده است تا شرایط بهتری برای ورزشکاران فراهم شود.
نظر شما