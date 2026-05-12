انهدام باند ۳ نفره کلاهبرداری اینترنتی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و انهدام یک باند سه‌نفره کلاهبرداری اینترنتی به روش اسکیمری (کپی کارت‌های بانکی) شدند.

این افراد در استان لرستان و یکی از استان‌های هم‌جوار فعالیت داشته‌اند. بر اساس تحقیقات پلیسی انجام‌شده، متهمان در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به بیش از ۱۰ مورد کلاهبرداری اعتراف کردند که پس از تکمیل تحقیقات، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی و متهمان پس از صدور دستور قضائی، روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید می‌کند که شهروندان و کاربران بانکی مراقب فرصت‌طلبان و مجرمان سایبری باشند و از ارائه اطلاعات کارت و رمز، و همچنین هرگونه اقدام مشکوک در پایانه‌های پرداخت خودداری کنند.