دادستان یزد: کار قضایی مدیریت جان، مال و آبروی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در جلسه اختتامیه سومین دوره کارآموزی قضایی استان یزد، با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی خدمت قضایی، اظهار کرد: سال‌های آغازین کار قضایی، شخصیت یک عمر کار حرفه‌ای را می‌سازد و قضات جوان باید با جدیت این دوره را طی کنند.

وی افزود: باید ضمن ارتقای کیفیت، به کمیت در کار قضایی نیز توجه ویژه داشت و هیچ‌کدام را فدای دیگری نکرد.

حسن‌پور با بیان اینکه 30 سال کار قضایی به‌سرعت سپری می‌شود، خاطرنشان کرد: این فرصت محدود باید صرف خدمت به مردم، تحقق عدالت و حفظ کرامت مراجعان شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نقش مقام تحقیق در دادسرا را حیاتی دانست و گفت: پرونده کیفری در دادسرا بسته می‌شود و معمار اولیه آن مقام تحقیق است؛ لذا اگر پرونده به‌خوبی و به‌صورت کامل بسته شود، در احقاق حق مؤثر خواهد بود، اما اگر تحقیقات اولیه با تسامح و تساهل انجام شود، هر خدشه‌ای که به حق و عدالت در آن پرونده صورت گیرد بخشی از آن نیز به ذمه مقام تحقیق است.

حسن‌پور با تأکید بر گستره اثرگذاری کار قضایی، بیان کرد: این شغل با آبرو، مال و جان مردم سر و کار دارد و این امر باید بر اهمیت و سخت‌کوشی بیشتر قضات بیفزاید.

وی افزود: قاضی ضمن رعایت حدود شرعی و قانونی در اقدامات خود، باید سمت‌وسوی نظم عمومی و آثار اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد، چراکه کار قضایی دامنه اثرگذاری گسترده‌ای دارد.

دادستان یزد در پایان، کار قضایی را نوعی مدیریت دانست و گفت: این مدیریت شامل مدیریت پرونده، مدیریت شعبه، و مدیریت دفتر و ارتباط با ارباب رجوع و اصحاب پرونده می‌شود.