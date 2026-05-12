۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

دادستان یزد: کار قضایی مدیریت جان، مال و آبروی مردم است

یزد - دادستان عمومی و انقلاب یزد با بیان اینکه کار قضایی مدیریت جان، مال و آبروی مردم است گفت: باید با تلاش مضاعف، کمیت و کیفیت کار قضایی را همزمان ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در جلسه اختتامیه سومین دوره کارآموزی قضایی استان یزد، با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی خدمت قضایی، اظهار کرد: سال‌های آغازین کار قضایی، شخصیت یک عمر کار حرفه‌ای را می‌سازد و قضات جوان باید با جدیت این دوره را طی کنند.

وی افزود: باید ضمن ارتقای کیفیت، به کمیت در کار قضایی نیز توجه ویژه داشت و هیچ‌کدام را فدای دیگری نکرد.

حسن‌پور با بیان اینکه 30 سال کار قضایی به‌سرعت سپری می‌شود، خاطرنشان کرد: این فرصت محدود باید صرف خدمت به مردم، تحقق عدالت و حفظ کرامت مراجعان شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نقش مقام تحقیق در دادسرا را حیاتی دانست و گفت: پرونده کیفری در دادسرا بسته می‌شود و معمار اولیه آن مقام تحقیق است؛ لذا اگر پرونده به‌خوبی و به‌صورت کامل بسته شود، در احقاق حق مؤثر خواهد بود، اما اگر تحقیقات اولیه با تسامح و تساهل انجام شود، هر خدشه‌ای که به حق و عدالت در آن پرونده صورت گیرد بخشی از آن نیز به ذمه مقام تحقیق است.

حسن‌پور با تأکید بر گستره اثرگذاری کار قضایی، بیان کرد: این شغل با آبرو، مال و جان مردم سر و کار دارد و این امر باید بر اهمیت و سخت‌کوشی بیشتر قضات بیفزاید.

وی افزود: قاضی ضمن رعایت حدود شرعی و قانونی در اقدامات خود، باید سمت‌وسوی نظم عمومی و آثار اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد، چراکه کار قضایی دامنه اثرگذاری گسترده‌ای دارد.

دادستان یزد در پایان، کار قضایی را نوعی مدیریت دانست و گفت: این مدیریت شامل مدیریت پرونده، مدیریت شعبه، و مدیریت دفتر و ارتباط با ارباب رجوع و اصحاب پرونده می‌شود.

