به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان پس از پایان مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک گفت: امروز مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک با هماهنگی فدراسیون جهانی برگزار شد و در دستور کار آن، تعیین رئیس مجمع طبق اساسنامه فدراسیون قرار داشت.
اسبقیان افزود: در این نشست، موضوع برکناری نایبرئیس اول و دوم و همچنین دبیرکل فدراسیون با رأی اعضای مجمع مطرح و تصویب شد. در ادامه، انتخابات نایبرئیس اول و دوم برگزار شد که بر اساس آرای اعضا، نقوی به عنوان نایبرئیس اول انتخاب شد. همچنین با توجه به آرای کسبشده، نایبرئیس دوم تعیین نشد که این موضوع طبق مقررات مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس ساختار فدراسیون، نایبرئیس اول منتخب موظف است دبیرکل را معرفی کند، چرا که دبیرکل به صورت انتصابی از سوی نایبرئیس اول منصوب میشود. صورتجلسه این مجمع نیز با هماهنگی کمیته ملی المپیک برای فدراسیون جهانی ارسال خواهد شد.
اسبقیان با اشاره به روند انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک گفت: ثبتنام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام میشود. هدف ما این است که ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازیهای آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد.
وی تأکید کرد: رویکرد وزارت ورزش کاهش سرپرستیها و سپردن مدیریت فدراسیونها به افراد متخصص و آشنا به همان رشته است تا امکان برنامهریزی و ساماندهی بهتر فراهم شود. حتی تلاش ما بر این بوده که سرپرستانی هم که انتخاب می شوند در آن رشته صاحب نظر باشند.
وی درباره حضور نقوی در انتخابات تأکید کرد: بر اساس سیاست وزارت ورزش، سرپرستان منصوبشده حق حضور در انتخابات را ندارند و خانم نقوی نیز در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شرکت نخواهند کرد. وزیر ورزش بارها تاکید کرده اند که سرپرستان فدراسیون ها حق حضور در انتخابات را نخواهند داشت.
اسبقیان در مورد زمان انتخاب سرپرست فدراسیون بسکتبال نیز گفت: سرپرست فدراسیون بسکتبال این هفته معرفی خواهد شد.
