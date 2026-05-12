به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه‌اله ذکوری پیش از ظهر سه شنبه در جمع فعالان اقتصادی استان همدان اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف توزیع عادلانه منابع، در سال ۱۴۰۴ بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض این مالیات به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است.

وی این اقدام را گامی مؤثر در تقویت مدیریت شهری و روستایی و تسریع در روند توسعه و آبادانی مناطق مختلف استان دانست و افزود: این منابع نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی در شهرها و روستاها دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به پرداخت‌های انجام شده در ماه پایانی سال گذشته بیان کرد: در اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیز مبلغی حدود ۳۱۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد که از این میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری همدان اختصاص یافت.

ذکوری در پایان با تأکید بر نقش مؤدیان مالیاتی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان ادامه داد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در تحقق عدالت مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات شهری و روستایی نقش مهمی ایفا می‌کند.