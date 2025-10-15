به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله ذکوری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان همدان با اشاره به قوانین مالیاتی اظهار کرد: بر اساس ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک درصد از مالیات قطعی درآمد خود را برای حمایت از ورزش و جوانان اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه این قانون فرصتی مغتنم برای مشارکت اقتصادی در توسعه ورزش است، افزود: به عنوان نمونه، در صورت وجود درآمد قطعی صد میلیون تومان، یک درصد آن یعنی یک میلیون تومان می‌تواند به حوزه ورزش و جوانان اختصاص یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان عنوان کرد: منابع حاصل از این قانون در قالب اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای، صرف توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز اماکن ورزشی و حمایت از برنامه‌های ورزش همگانی و قهرمانی خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه اجرای مالیات‌های نشان‌دار در سال گذشته گفت: این ظرفیت توانسته بخش قابل توجهی از نیازهای مالی پروژه‌های عمرانی و ورزشی استان را تأمین کند و زمینه گسترش امکانات در شهرستان‌ها را فراهم آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اطلاع‌رسانی گسترده اجرای این آئین‌نامه به دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: تخصیص یک درصد مالیات، گامی مؤثر در جهت توسعه ورزش، ارتقای سلامت عمومی و حمایت از جوانان و قهرمانان استان است.

وی در پایان از شرکت‌ها و مؤسسات خواست تا با بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در حمایت از ورزش و جوانان استان ایفا کنند.