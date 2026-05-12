به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر سه شنبه در قرارگاه پدافند غیرعامل در حوادث ناشی از جنگ با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت آمادگی کشور در برابر تهدیدات مختلف اظهار کرد: حدود ۲۳ سال پیش که موضوع پدافند غیرعامل به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل گرفت، شاید بسیاری ابعاد آن را به‌خوبی درک نمی‌کردند، اما امروز مشخص شده که این تصمیم، حاصل نگاه راهبردی و آینده‌نگرانه برای آمادگی کشور در برابر شرایط پیچیده و جنگ‌های ترکیبی بوده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند که کشور باید در برابر انواع تهدیدات نظامی، سایبری، اقتصادی و زیرساختی آماده باشد و به همین دلیل سازمان پدافند غیرعامل به‌صورت متمرکز شکل گرفت تا بتواند ظرفیت‌های کشور را در حوزه دفاع غیرنظامی و مدیریت بحران تقویت کند.

استاندار همدان با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه منطقه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در حوزه نظامی از فرماندهان توانمند، باتجربه و کاربلد برخوردار است و حتی پس از شهادت فرماندهان ارشد نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرماندهان جدید وارد میدان شدند و مدیریت عملیات بدون وقفه ادامه یافت.

وی ادامه داد: امروز در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی نیز شاهد نوآوری‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی هستیم و همان‌گونه که در بخش نظامی توانمندی‌های کشور ارتقا یافته، در حوزه حملات سایبری و بخش‌های غیرنظامی نیز باید همپای حوزه دفاعی، زیرساخت‌های خود را تقویت کنیم.

ملانوری شمسی با قدردانی از عملکرد رسانه ملی گفت: امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرچمدار جبهه رسانه‌ای کشور است و نقش مهمی در انتقال صدای جمهوری اسلامی به دنیا دارد؛ به همین دلیل نباید هیچ‌گاه فعالیت و جریان اطلاع‌رسانی آن دچار اختلال شود.

وی افزود: حضور مردم در صحنه، حفظ انسجام اجتماعی و برافراشته ماندن پرچم جمهوری اسلامی در خیابان‌ها، نشان‌دهنده پشتیبانی ملت از نظام و کشور است و در کنار آن، عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه پشتیبانی و خدمات‌رسانی نیز قابل تقدیر بوده است.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به آمادگی حوزه سلامت استان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان به‌صورت مستمر وضعیت بیماران را رصد می‌کند و اطلاعات دقیقی از روند مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در اختیار دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۹ هزار بیمار سرطانی در استان همدان زیر پوشش قرار دارند و داروها و نیازهای درمانی آنان در حال تأمین است تا در روند خدمات‌رسانی به بیماران هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود.

ملانوری شمسی همچنین به برنامه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: سامانه «بازار» به‌زودی در استان راه‌اندازی می‌شود و قیمت کالاها به‌صورت لحظه‌ای در این سامانه درج خواهد شد تا مردم بتوانند به‌صورت شفاف قیمت‌ها را رصد و پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای اقدامات زیرساختی برای افزایش تاب‌آوری استان خبر داد و افزود: در حوزه تأمین آب، حفر هفت حلقه چاه در دستور کار قرار دارد و همچنین خرید ۱۲ دستگاه ژنراتور برای افزایش آمادگی و پایداری خدمات در شرایط بحرانی در حال انجام است.

استاندار همدان با تأکید بر نقش مساجد و ظرفیت‌های مردمی در مدیریت بحران بیان کرد: ایجاد قرارگاه ملی مسجد و استفاده از ظرفیت بسیج محلات، زمینه شکل‌گیری مدیریت محله‌محور را فراهم کرده و امروز این مدل مدیریتی به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: امروز سطح آمادگی و مدیریت بحران کشور نسبت به گذشته و حتی در مقایسه با جنگ ۱۲ روزه اخیر، به‌مراتب ارتقا یافته و مجموعه مدیریتی کشور با انسجام و آمادگی بیشتری در برابر تهدیدات عمل می‌کند.