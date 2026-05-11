به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، مهدی خطیر، معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی، با تشریح اقدامات صورتگرفته در شرایط ویژه کشور (بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵) گفت: در ایام جنگ و شرایط خاص کشور، بیش از ۷٬۰۵۶ ایمیل از سوی دانشجویان به سامانه حامی ارسال شده که در نتیجه، تعداد کلی درخواستهای دانشجویی ثبتشده در سامانه حامی به ۳۱٬۷۵۷ مورد رسیده است.
وی با بیان اینکه این امر نشاندهنده افزایش ۲۴۰ درصدی درخواستهای دانشجویی نسبت به ایمیلهای ارسالی بوده و حدود یکچهارم مجموع مکاتبات در همین بازه زمانی ایام جنگ ثبت شده است، خاطرنشان کرد: این حجم از مکاتبات، بیانگر اعتماد بدنه دانشجویی به کارآمدی مسیرهای غیرحضوری و اینترنتی دانشگاه در شرایط حساس و نقش پدافند غیرعامل اداره کل پیگیری و راهبری درخواست های دانشجویی(طرح حامی) است.
خطیر ضمن تقدیر از همکاری نزدیک معاونتهای توسعه و مدیریت منابع، پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی، فناوری و نوآوری، فرهنگی و دانشجویی و همچنین تمامی دانشکدهها، بر استمرار فعالیتهای علمی، در رابطه با تنوع درخواستهای دانشجویی، تصریح کرد: علاوه بر انجام وظایف ذاتی واسط و نظارتی بودن حامیان، آنان نقشهای عملیاتی نظیر صدور معرفینامهها، پیگیری امور کارورزی و کارآموزی را نیز برعهده داشتهاند. حامیان در این بازه، بهطور مستمر پیگیر اموری همچون ثبت نمرات، رسیدگی به اعتراضات آموزشی، فرآیندهای انتخاب واحد، برنامهریزی و هماهنگی برای دفاعهای تحصیلات تکمیلی و همچنین رفع چالشهای سامانههای وادانا و پژوهشیار بودهاند.
وی ضمن بیان آمار کل مکاتبات سامانه تا این لحظه به تعداد ۳۱٬۷۵۷ ایمیل، افزود: بررسیها نشان میدهد با پیگیری مستمر کارشناسان حامی و به ترتیب دانشکدههای مدیریت با تعداد ۴٬۶۸۳ ایمیل (۱۵.۲۹٪)، علوم و فناوریهای همگرا با تعداد ۳٬۴۶۴ ایمیل (۱۱.۲۷٪) و اقتصاد و علوم مالی با تعداد ۳٬۳۴۰ ایمیل (٪۱۰.۸۶)، بیشترین حجم پاسخگویی را در سامانه حامی داشتهاند. این آمار، بیانگر ضرورت نقش فعال دانشکدهها در پشتیبانی از فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در بسترهای هوشمند است.
مدیرکل پژوهشی واحد علوم و تحقیقات از دفاع ۳۷۶ پایان نامه تحصیلات تکمیلی در واحد علوم و تحقیقات در دوران جنگ خبر داد و افزود: با وجود شرایط ویژه کشور و با تلاش جهادی کارشناسان، در این بازه زمانی شاهد برگزاری منظم جلسات دفاع دانشجویان بهصورت مجازی بودیم که در نهایت منجر به دفاع موفق ۲۷۷ پایاننامه کارشناسی ارشد و ۹۹ رساله دکتری تخصصی شد.
