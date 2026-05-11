حبیبی: منابع آبی کرمانشاه برای فصل گرما کاملاً پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه با حضور در تصفیهخانه اصلی و مخازن ذخیره آب کلانشهر کرمانشاه (شهید نظری)، از نزدیک روند خدماترسانی و آمادگی زیرساختهای آبی استان برای مواجهه با فصل گرما را مورد ارزیابی قرار داد. وی در این بازدید از تلاشهای جهادی مجموعه شرکت آب و فاضلاب در ارتقای کیفیت و پایداری شبکههای توزیع قدردانی کرد.
استاندار کرمانشاه با تبیین وضعیت تأمین آب در مرکز استان، نیمی از نیاز شرب را وابسته به سد گاوشان و نیمی دیگر را تأمین شده از منابع زیرزمینی و چاههای حفر شده دانست. وی راهبرد فعلی مدیریت بحران را استفاده حداکثری از منابع جاری نظیر چشمه طاقبستان برشمرد تا ذخایر راهبردی و زیرزمینی برای روزهای اوج مصرف در چله تابستان حفظ شوند.
حبیبی با ارائه آماری از وضعیت بارشها در سال زراعی جاری، کرمانشاه را در ردیف ۵ استان برتر کشور از نظر میزان نزولات آسمانی معرفی کرد. وی با بیان اینکه متوسط بارندگیها نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد که این فراوانی نباید منجر به نادیده گرفتن محدودیتها شود و همکاری شهروندان در صرفهجویی، ضامن عبور بدون مشکل از فصل گرما خواهد بود.
وی در ادامه به اقدامات فنی در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: با توجه به توپوگرافی خاص کرمانشاه و اختلاف ارتفاع در مناطق مختلف، مدیریت مخازن با دقت انجام میشود. همچنین برای جلوگیری از توقف انتقال آب در زمان قطعی احتمالی برق، اکثر تصفیهخانهها به دیزلژنراتورهای پیشرفته مجهز شدهاند تا خللی در روند تأمین آب شرب مردم ایجاد نگردد.
مدیر ارشد استان با یادآوری پایداری خدمات در روزهای سخت «جنگ رمضان»، از مجاهدت کارکنان حوزههای انرژی تمجید کرد. وی تأکید کرد که علیرغم تلاشهای دشمن برای آسیب به زیرساختهای حیاتی، نیروهای عملیاتی با حضوری شبانهروزی مانع از قطع خدمات شدند و این روحیه جهادی کماکان در اجرای پروژههای بزرگ آبرسانی روستایی در سراسر استان نیز جاری است.
