به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به تمرکز عملیات‌های دشمن در جنگ تحمیلی سوم بر پایتخت اظهار داشت: در استان تهران بیش از ۹۰ درصد حملات موشکی دشمن، انجام شد و این استان با تقدیم حدود یک هزار و ۳۸۰ شهید، بیشترین آمار شهدای کشور را در جنگ تحمیلی سوم به خود اختصاص داد.

عضو هیات دولت با بیان اینکه دشمن در پی ناامن‌سازی کشور از مسیر پایتخت بود، افزود: راهبرد دشمن برای کشاندن مردم به خیابان‌ها، با حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌ها، زیر موشک‌باران، بمباران و در شرایط سخت جوی، با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به تأمین امنیت در شرایط پیچیده اطلاعاتی گفت: در این ایام شاهد هماهنگی بی‌نظیری میان سپاه، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات در استان تهران بودیم و با وجود کمبود امکانات، امنیت عمومی در بالاترین سطح برقرار شد.

عضو هیات دولت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: در ایام جنگ، بیش از دو میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد و با وجود حملات به مسیرهای مواصلاتی، فرآیند انتقال کالا با موفقیت انجام گرفت. همچنین با واگذاری اختیار به استان‌های مرزی و حذف تشریفات زائد، واردات کالا تسهیل شد.

معتمدیان با بیان اینکه تهران با ۴۷ هزار بازرگان، ظرفیت تبدیل شدن به رینگ مرکزی لجستیکی کشور را دارد، گفت: پیشنهاد شده است با اتصال ریلی به بنادر، هزینه حمل‌ونقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد و از تمرکز انبارها در تهران جلوگیری شود.

وی با اشاره به انهدام مخازن سوخت توسط دشمن تصریح کرد: با درخواست از مردم برای کاهش تردد، ارائه خدمات رایگان مترو و اتوبوس و همراهی مردم، مصرف سوخت ۵۰ درصد کاهش یافت و از مجموع ۳۸۶ جایگاه سوخت، حتی یک جایگاه نیز تعطیل نشد.

استاندار تهران در ادامه با تشریح اقدامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، از راه‌اندازی طرح «مسجدمحور» خبر داد و گفت: در کمتر از یک ماه، زمینه اسکان یک میلیون نفر در شرایط بحران فراهم شده و در همین راستا، ۷۰۰ مسجد به پنل خورشیدی، موتوربرق، آشپزخانه و تجهیزات اسکان مجهز شده‌اند. همچنین ۹۴ درمانگاه و کلینیک خیریه در مساجد سازماندهی شده‌اند و در حوزه امداد و نجات نیز دستگاه‌هایی مانند هلال احمر و اورژانس عملکردی کم‌نظیر داشتند.

معتمدیان با بیان اینکه میانگین زمان قطع برق در جنگ تحمیلی سوم تنها ۵۲ دقیقه بود، افزود: بیش از ۱۲۰۰ نقطه آسیب‌دیده برق در سریع‌ترین زمان ممکن ترمیم شد و برای بدترین سناریوها آمادگی لازم را داریم.

استاندار تهران در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: سه میلیون کولر آبی در تهران حدود ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند و با همکاری مساجد و استفاده از کولرهای کم‌مصرف، می‌توان ۵۰ درصد این مصرف را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ، با وجود تمام مشکلات، هیچ کمبودی در تأمین نان و کالاهای اساسی نداشتیم و با برخورد جدی با متخلفان، آرامش بازار حفظ شد.