به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، بعدازظهر یکشنبه در بازدید میدانی از برخی زیرساخت‌های حوزه انرژی استان، عملکرد آن‌ها را در زمینه پایداری و تداوم کارکرد به‌ویژه در ایام جنگ رمضان مورد ارزیابی قرار داد.

لزوم تدوین سناریوهای مختلف مواجهه با مخاطرات

پورعلی با اشاره به نقش و اهمیت زیرساخت‌های استان عنوان کرد: مسئولان مربوطه می‌بایست با اشراف کامل بر نقاط قوت و ضعف این واحدها، سناریوهای مختلف مواجهه با انواع مخاطرات را تدوین و با رعایت الزامات و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، تداوم کارکرد آن‌ها را تضمین کنند.

دشمن در جنگ اخیر به هیچ محدودیت اخلاقی پایبند نبود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: دشمن در جنگ اخیر نشان داد که به هیچ‌گونه حد و مرز و محدودیت اخلاقی برای تهاجم پایبند نیست و تهدیدهای خود را متوجه زیرساخت‌های انرژی و خدمات‌رسان نیز می‌سازد.

افزایش پایداری زیرساخت‌ها؛ راهکار خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن

پورعلی تأکید کرد: ضروری است به‌گونه‌ای عمل کنیم که پایداری زیرساخت‌هایمان به حداکثر رسیده و با شناسایی و اولویت‌بندی نقاط آسیب‌پذیر آن‌ها از یک‌سو و اتخاذ تدابیر لازم برای تاب‌آوری و تداوم کارکردشان از سوی دیگر، نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم.

رعایت الزامات پدافند غیرعامل؛ ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در پایان ضمن تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل را امری ضروری در حفاظت و تداوم کارکرد زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها عنوان کرد.