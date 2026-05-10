  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

معاون استاندار لرستان: پایداری زیرساخت‌ها در جنگ رمضان مطلوب بود

معاون استاندار لرستان: پایداری زیرساخت‌ها در جنگ رمضان مطلوب بود

خرم‌آباد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در بازدید از برخی زیرساخت‌های حوزه انرژی استان، عملکرد آن‌ها را در زمینه پایداری و تداوم کارکرد در جنگ رمضان را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی، بعدازظهر یکشنبه در بازدید میدانی از برخی زیرساخت‌های حوزه انرژی استان، عملکرد آن‌ها را در زمینه پایداری و تداوم کارکرد به‌ویژه در ایام جنگ رمضان مورد ارزیابی قرار داد.

لزوم تدوین سناریوهای مختلف مواجهه با مخاطرات

پورعلی با اشاره به نقش و اهمیت زیرساخت‌های استان عنوان کرد: مسئولان مربوطه می‌بایست با اشراف کامل بر نقاط قوت و ضعف این واحدها، سناریوهای مختلف مواجهه با انواع مخاطرات را تدوین و با رعایت الزامات و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، تداوم کارکرد آن‌ها را تضمین کنند.

دشمن در جنگ اخیر به هیچ محدودیت اخلاقی پایبند نبود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: دشمن در جنگ اخیر نشان داد که به هیچ‌گونه حد و مرز و محدودیت اخلاقی برای تهاجم پایبند نیست و تهدیدهای خود را متوجه زیرساخت‌های انرژی و خدمات‌رسان نیز می‌سازد.

افزایش پایداری زیرساخت‌ها؛ راهکار خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن

پورعلی تأکید کرد: ضروری است به‌گونه‌ای عمل کنیم که پایداری زیرساخت‌هایمان به حداکثر رسیده و با شناسایی و اولویت‌بندی نقاط آسیب‌پذیر آن‌ها از یک‌سو و اتخاذ تدابیر لازم برای تاب‌آوری و تداوم کارکردشان از سوی دیگر، نقشه‌های دشمن را خنثی کنیم.

رعایت الزامات پدافند غیرعامل؛ ضرورت حفاظت از زیرساخت‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در پایان ضمن تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته، رعایت الزامات و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل را امری ضروری در حفاظت و تداوم کارکرد زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها عنوان کرد.

کد مطلب 6825842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها