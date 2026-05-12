۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

جزئیات جلسه وزیر بهداشت با رئیس بانک مرکزی

وزیر بهداشت در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی، پیرامون مسائل ارزی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، نکاتی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، به منظور بررسی و حل مشکلات ارزی و مالی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، نشست مشترکی با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از معاونان و مدیران ارشد بانک مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین محورهای مرتبط با زنجیره تأمین سلامت کشور از جمله تأمین به‌ موقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز، حمایت‌های بانکی از شرکت‌های تولیدی و وارداتی، و بهبود روند حمل‌ و نقل و همچنین واردات و ترخیص کالا مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع همکاری با بانک‌های خارجی و رفع موانع نقل‌وانتقال مالی نیز در دستور کار این نشست قرار داشت.

در این نشست، توافق‌های مهمی در زمینه تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد؛ توافق‌هایی که با هدف پشتیبانی مؤثر از استمرار تأمین اقلام حیاتی سلامت و ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور اتخاذ شده است.

کارشناسان حوزه سلامت، اجرای سریع و عملیاتی این تصمیمات را اقدامی مؤثر در تقویت دسترسی پایدار بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی و بهبود پایداری نظام تأمین سلامت کشور ارزیابی کرده‌اند.

حبیب احسنی پور

