به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نشست معاون ارزی بانک مرکزی با معاونان ارزی شبکه بانکی با هدف بررسی مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای بانک‌ها در حوزه ارزی و تقویت هماهنگی برای تسهیل تجارت خارجی کشور برگزار شد.

مهدی گودرزی در این نشست با اشاره به ضرورت تعامل مستمر با شبکه بانکی گفت: با توجه به تغییر بخشنامه‌ها، ضوابط و مقررات ارزی و همچنین مسائلی که از سوی بانک‌ها مطرح می‌شود، لازم است موضوعات به‌صورت مشترک بررسی شود تا ضمن ایجاد وحدت رویه، فرآیندهای مرتبط با تجارت خارجی تسهیل و تسریع شود.

در این نشست، معاونان ارزی بانک‌ها به طرح مهم‌ترین مسائل، پیشنهادها و دغدغه‌های خود در حوزه ارزی پرداختند. مسائل مربوط به تخصیص ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اصلاح دستورالعمل‌ها، تسهیل امور ارزی، فرآیند خرید ارز صادرکنندگان، تمدید مهلت فروش ارز و تعرفه و کارمزد خدمات ارزی از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

گودرزی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی، بر ضرورت استمرار این تعاملات برای رفع موانع و تسهیل فرآیندهای ارزی تأکید کرد.

وی همچنین از همراهی شبکه بانکی در انجام تعهدات و تداوم خدمت‌رسانی در حوزه تجارت خارجی در شرایط ویژه کشور قدردانی کرد و گفت: همکاری شبکه بانکی در این شرایط موجب شد در تأمین نیازهای ارزی و انجام امور تجاری کشور، کمبودی احساس نشود.

معاون ارزی بانک مرکزی افزایش تعامل و تسریع در تجارت خارجی را از دستاوردهای عملی این نشست عنوان کرد و افزود: معاونان ارزی بانک‌ها در خط مقدم تأمین ارزی تجارت خارجی کشور قرار دارند و تقویت ارتباط و تشریک مساعی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند به رفع موانع و تسهیل هرچه بیشتر امور ارزی و تجاری کشور کمک کند.