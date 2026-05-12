احتمال شنیده شدن چند صدای انفجار کنترل شده در شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) اصفهان در شهر اصفهان محدوده زردنجان احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ وجود خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، این صداها ناشی از خنثی سازی مهمات منفجر نشده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

در این اطلاعیه همچنین از شهروندان خواسته شده است با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، در صورت شنیدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام‌شده، آرامش خود را حفظ کرده و از انتشار شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.