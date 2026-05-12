به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، چهارمین دور از نشست‌های تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی به منظور حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آغاز شد.

اولین جلسه کارشناسی این مرحله به تحلیل وضعیت تیم‌های ملی دوومیدانی اختصاص داشت که صبح امروز (سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونین وزارتخانه، مشاوران وزیر، کارشناسان دفتر نظارت و برنامه ریزی، مسئولان فدراسیون دوومیدانی و نماینده کمیته ملی المپیک برگزار شد.

اصلی‌ترین موضوع مورد بحث در این نشست، ارزیابی دوومیدانی‌کاران حاضر در اردوهای تیم ملی بود که رکوردهای آن‌ها به تناسب حضورشان در تمرینات در مواد مختلف بررسی شد.

طبق زمان بندی انجام شده از سوی فدراسیون دوومیدانی، شاکله اصلی تیم ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی به زودی و در اردوی بندر ترکمن مشخص خواهد شد.

پیش‌بینی می شود ترکیب این تیم با ۲۰ دوومیدانی‌کار در ۱۰ ماده تشکیل شود.

فدراسیون دوومیدانی در نظر دارد در راستای آمادگی هر چه بهتر این تیم در بازی‌های آسیایی، مقدمات حضور چهره‌هایی که شانس بالای مدال‌آوری در بازی ث‌های آسیایی هستند، در اردوهای اروپایی مهیا کند. این اردوها قرار است از خرداد ماه برگزار شود.

البته این احتمال وجود دارد فدراسیون دوومیدانی از ظرفیت برخی مربیان خارجی که پیش از جنگ تحمیلی رمضان در ایران فعالیت می‌کردند، در اردوی اروپا استفاده کند.

بر این اساس و در فاصله ۱۳۰ روز تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، این فدراسیون پیش بینی کسب ۵ تا ۷ مدال را در بزرگترین آوردگاه ورزشی قاره کرده است.

مواد پرتابی و دوهای استقامت محتمل‌ترین رشته های دوومیدانی مردان برای مدال آوری هستند. در بخش زنان نیز پرش طول، دوی ۴۰۰ متر و هفتگانه موادی هستند که امیدواری به کسب مدال وجود دارد.

گفتنی است، در پایان این جلسه تاکید شد با توجه به اهمیت رشته دوومیدانی و ظرفیت بالای مدال آوری آن در بازی های آسیایی، در تیرماه نشست دیگری برای تحلیل وضعیت نماینده های ملی پوش این رشته در وزارت ورزش و جوانان برگزار شود.