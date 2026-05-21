رکورد ملی ۴۰۰ متر بانوان ایران شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن که از صبح امروز (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) در ورزشگاه قاندومی آغاز شده است، زهرا زارعی از استان کرمان در ماده ۴۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا دهد.

زهرا زارعی با ثبت این رکورد، جایزه یک میلیارد ریالی این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

رکورد ملی ۴۰۰ متر بانوان ایران پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ - تایلند) در اختیار مریم طوسی بود.