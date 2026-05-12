به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح ملی «نهضت زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: شاید در برخی مقاطع متوجه اثرگذاری فعالیت‌های قرآنی نبودیم، اما حرکت‌های اجتماعی و حضور خودجوش مردم نشان داد این اقدامات فرهنگی و قرآنی نقش مهمی در شکل‌گیری بیداری اجتماعی داشته است.

وی با اشاره به تأثیرگذاری این حرکت‌ها در سطح بین‌المللی افزود: تجمعات شبانه مردمی توانست پیام خود را فراتر از مرزها منتقل کند و نقش‌آفرینی بین‌المللی داشته باشد که این دستاورد، محصول پویش‌های قرآنی و فعالیت‌های فرهنگی ریشه‌دار در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با بیان اینکه در قبال قرآن کریم کوتاهی‌هایی صورت گرفته است، بیان کرد: باید در این زمینه استغفار کنیم؛ چرا که با وجود موقوفات متعدد در استان همدان، سهم موقوفات قرآنی اندک است و لازم است توجه جدی‌تری به این حوزه، به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، صورت گیرد.

وی ادامه داد: در همدان موقوفاتی وجود دارد که بیش از ۴۰ سال بلاتکلیف مانده‌اند، در حالی که در حوزه قرآن با کمبود موقوفات مواجه هستیم و ضروری است خیران و متولیان در این بخش ورود فعال‌تری داشته باشند.

آیت الله شعبانی با تأکید بر لزوم تقویت اعتبارات قرآنی ادامه داد: بودجه‌های قرآنی باید افزایش پیدا کند تا زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مبتنی بر قرآن فراهم شود.

وی با بیان اینکه صدای قرآن باید در جامعه طنین‌انداز شود، گفت: برگزاری جلسات، محافل و همایش‌های قرآنی باید توسعه یابد، چرا که در شرایط کنونی و با وجود خلأهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند رجوع به قرآن و پناه بردن به معارف الهی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان بر ضرورت نهادینه‌سازی سبک زندگی قرآنی در لایه‌های مختلف جامعه تأکید کرد و افزود: حرکت به سمت قرآن می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی جامعه را کاهش دهد.