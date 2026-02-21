به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی صبح شنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با قدردانی از زحمات شورا و شهرداری در ماه مبارک رمضان سال‌های گذشته اظهار کرد: در دیدار متولیان اجرای «طرح ملی زندگی با آیه‌ها» در پایان ماه رمضان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با رهبر معظم انقلاب، نکات مهمی مطرح شد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره این طرح افزود: بیش از ۳۰ نهاد و وزارتخانه در اجرای این برنامه مشارکت دارند و ابراز رضایت‌مندی رهبر انقلاب، مسئولیت ما را برای سال جاری و سال‌های آینده سنگین‌تر کرده است.

مدیرکل تبلیغات تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: تحقق این مسئولیت مهم، نیازمند هم‌افزایی و همراهی همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده است که در این میان، نقش شهرداری و شورای شهر پررنگ‌تر و اساسی‌تر است.

حجت الاسلام گرجی با تأکید بر اینکه امسال باید برنامه‌ها به‌صورت تلفیقی از جزءخوانی قرآن و «زندگی با آیه‌ها» برگزار شود، بیان کرد: فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی مرتبط با این طرح نیز مورد تأکید قرار دارد.

وی مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری در تأمین هزینه‌های اجرای «طرح ملی زندگی با آیه‌ها» را از دیگر محورهای مصوبه ابلاغی عنوان کرد و گفت: برگزاری آیین‌های افتتاحیه و اختتامیه استانی این طرح با مشارکت شهرداری در دارالمؤمنین می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیون نفر در سامانه «زندگی با آیه‌ها» ثبت‌نام کردند که از این تعداد، سه میلیون نفر بیش از ۲۵ آیه را حفظ کرده‌اند، افزود: هدف‌گذاری امسال رسیدن به ۲۰ میلیون نفر است و مطالبه رهبر معظم انقلاب، تحقق مشارکت ۵۰ میلیون نفری در این طرح است.

وی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی پویش‌های مرتبط با «طرح ملی زندگی با آیه‌ها» در ناوگان حمل‌ونقل شهری شد و خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند در کنار ترویج فرهنگ قرآنی، به نوعی آموزش شهروندی نیز محسوب شود.

حجت الاسلام گرجی با اشاره به تولید محتوای مکتوب در قالب این طرح گفت: برای درگیر کردن همه اقشار جامعه، تولید آثار فاخر مکتوب در دستور کار قرار گرفته و امسال ۲۳ اثر فاخر در این زمینه تهیه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در پایان یادآور شد: انتظار می‌رود شهرداری و شورای شهر علاوه بر حمایت از اجرای «طرح ملی زندگی با آیه‌ها»، در مسابقات بزرگ قرآنی نیز با تقبل ۳۰ جایزه مشارکت داشته باشند تا زمینه حضور و همراهی سایر نهادها نیز فراهم شود.