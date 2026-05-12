به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران در دیدار با سیدهادی حسینی مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، با اشاره به ریشه تاریخی زندگی عشایر گفت: این شیوه زیست دارای زنجیره ارزش افزوده در بخش تولید است و باید برای حفظ آن برنامهریزی شود.
وی همچنین با تأکید بر سنجش نیازهای بازار، احیا، حفظ و فروش صنایع دستی زنان عشایر را ضروری دانست.
در ادامه، حسینی با تأکید بر همافزایی دستگاهها عنوان کرد: برای به ثمر نشستن کارها نیاز است از همگسیختگیها را کنار گذاشته و به صورت یک کل واحد حرکت کنیم.
وی افزود: وظیفه حاکمیت، بهبود زندگی جامعه عشایری است و این هدف با تنوعآفرینی در تولید و حمایت دولت قابل تحقق خواهد بود.
در پایان این نشست مقرر شد بازارچههایی در استانها و شهرستانها ساماندهی شود تا عشایر بتوانند محصولات و صنایع دستی خود را بهصورت منظم در معرض فروش قرار دهند.
نظر شما