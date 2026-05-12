۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

بازارچه‌های استانی بستری برای فروش صنایع دستی عشایر

بازارچه‌هایی باید در استان‌ها و شهرستان‌ها ساماندهی شود تا عشایر بتوانند محصولات و صنایع دستی خود را به‌صورت منظم در معرض فروش قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران در دیدار با سیدهادی حسینی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، با اشاره به ریشه تاریخی زندگی عشایر گفت: این شیوه زیست دارای زنجیره ارزش افزوده در بخش تولید است و باید برای حفظ آن برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین با تأکید بر سنجش نیازهای بازار، احیا، حفظ و فروش صنایع دستی زنان عشایر را ضروری دانست.

در ادامه، حسینی با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها عنوان کرد: برای به ثمر نشستن کارها نیاز است از هم‌گسیختگی‌ها را کنار گذاشته و به صورت یک کل واحد حرکت کنیم.

وی افزود: وظیفه حاکمیت، بهبود زندگی جامعه عشایری است و این هدف با تنوع‌آفرینی در تولید و حمایت دولت قابل تحقق خواهد بود.

در پایان این نشست مقرر شد بازارچه‌هایی در استان‌ها و شهرستان‌ها ساماندهی شود تا عشایر بتوانند محصولات و صنایع دستی خود را به‌صورت منظم در معرض فروش قرار دهند.

