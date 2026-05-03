۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

معاون وزیر جهاد خواستار ادامه ثبات در تولید و بازار مواد پروتئینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزات جهادکشاورزی گفت: معاونت امور تولیدات دامی با تقویت و برقراری ارتباط منسجم با سایر حوزه‌ها ضمن تولید و تامین پروتئین مورد نیاز مردم کشور، کمک کند تا در این شرایط، ثبات در بازار حاکم باشد.

وی در مراسم تکریم و تودیع معاون امور تولیدات دامی وزارتخانه افزود: کار در مجموعه معاونت امور تولیدات دامی تنها جنبه فنی و کارشناسی ندارد و این معاونت باید ارتباط موثر با سایر حوزه‌ها مانند معاونت بازرگانی، دامپزشکی، عشایر و شرکت پشتیبانی امور دام برقرار کند تا خللی در بازار مصرف مواد پروتئینی ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ کنونی و همچنین در زمان اصلاح ارز ترجیحی، معاونت امور تولیدات دامی تلاش خود را برای ثبات تولید انجام داد و این روند باید ادامه پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزات جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولیدکنندگان برای ادامه تولیدات خود در وهله نخست چشم به اقدامات و برنامه‌های این معاونت دارند و این معاونت پناهگاه آنها است.

تیموری در پایان گفت: معاون جدید امور تولیدات دامی، یک متخصص در این حوزه است و می‌تواند به این حوزه و به بخش بازرگانی کمک کند.

کد مطلب 6818928

