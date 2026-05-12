از اطعام همسایگان تا ۱۳ شب جشن غدیر در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد جعفری،بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری ستاد مردمی بزرگداشت عید سعید غدیرخم، با اشاره به جایگاه عید غدیر اظهار داشت: غدیر نه تنها بزرگ‌ترین عید شیعیان است، بلکه تمام اولیا و انبیای الهی نیز این روز بزرگ را درک کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برای محرم و عزاداری‌ها تأکید خاصی بر اطعام نشده است، افزود: برای غدیر ۳۶ عمل مستحبی همچون خرید لباس نو، اطعام، روزه‌داری و افطاری دادن، صله رحم، جشن و شادی، قرض‌الحسنه و … مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پیشوا تصریح کرد: در سنوات قبل نیز جشن‌های خوبی برگزار شده، اما امسال برنامه‌ها از کمیت و کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

جعفری با اشاره به تشکیل هیأت‌های اجرایی و اندیشه‌ورز خاطرنشان کرد: تصمیم داریم به جای یک شب، ۱۳ شب جشن در محلات مختلف برگزار کنیم و در شب آخر نیز «خیابان بزرگ غدیر» برپا شود. سعی داریم به سمتی برویم که ائمه (ع) خواستار آن بودند.

وی در پایان از رسانه‌ها خواست تا پویش‌های اطعام همسایگان، مسابقات مجازی و فرهنگی، افطاری روز غدیر، طرح مواسات و کمک‌های مومنانه را پوشش داده و در انتشار فضائل حضرت علی (ع) تلاش کنند.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت غدیر پیشوا در ادامه، نیز توضیحات جامعی پیرامون نحوه برگزاری مراسمات و برنامه‌های پیش‌بینی شده ایام‌الله غدیریه ارائه کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.