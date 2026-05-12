به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، از حضور و بازدید میدانی خبرنگاران شبکههای تلویزیونی عربی المیادین، الانوار ۲، الطلیعه و الغدیر به همراه اتحادیههای رسانهای عراق از محوطه قلعه فلکالافلاک و اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان خبر داد.
عطا حسنپور، گفت: این بازدید که در پی حملات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی به این اماکن صورتگرفته بود، با دعوت مرکز صداوسیمای استان لرستان انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدید، خبرنگاران حاضر باهدف تهیه گزارش و پوشش خبری از محل، از نزدیک در جریان وضعیت و شرایط موجود قرار گرفتند و همچنین اقدام به ضبط تصاویر و تولید محتوا کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، ضمن تشریح اهمیت انعکاس واقعیتها از مسیر رسانه، بر ضرورت محکومیت جنایات و اقدامات خشونتآمیز تأکید کرد و گفت: خبرنگاران حاضر در این بازدید، محکومیت جنایات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی را در گزارشهای خود منعکس خواهند کرد.
حسنپور، از مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان بابت دعوت و میزبانی شایسته این برنامه و فراهمکردن زمینه حضور رسانههای عربی تقدیر و تشکر کرد و از همراهی همه دستاندرکاران مرتبط قدردانی به عمل آورد.
نظر شما