به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: چند روز پیش، شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل گزارش داد که ارتش این رژیم در تلاش است تا با پدیده کوادکوپترهای انفجاری مقابله کند اما این مسئلهای پیچیده است که کاملا با موشکهای ضدزره یا رویارویی مستقیم با نیروهای حزبالله متفاوت است. این شبکه عبری افزود که ارتش اسرائیل به دشواریهای مقابله با این پرندههای انفجاری اذعان دارد و این دشواری تنها به رهگیری آن محدود نمیشود بلکه تشخیص و رصد زودهنگام کوادکوپترها خود بخش بزرگی از این مشکل است. این رسانه تصریح کرد که حزبالله میداند که این پهپادهای انفجاری سلاحی موثر هستند و به همین دلیل از آنها به طور گسترده به ویژه علیه نظامیان صهیونیست مستقر در جنوب لبنان استفاده میکند. این تهدید اغلب متوجه خودروهای زرهی ارتش اسرائیل است، نه فقط خود سربازان. حزبالله ماههاست که برای توسعه و بهبود این پهپادها تلاش میکند و این تلاش اخیرا شدت گرفته است.
رسانههای عبری چند شب پیش اعلام کردند حزبالله برای نخستینبار کوادکوپتر انفجاری یا همان افپیوی را به سمت شهرک کریات شمونه در شمال اراضی اشغالی پرتاب کرده است. وبسایت اسرائیلی گلوبز در این باره نوشت: پهپادهای FPV حزبالله که بهای هر یک از آنها تنها حدود ۵۰۰ دلار است، بهصورت روزانه در لبنان به سمت تانکها، نفربرها و تجهیزات مهندسی اسرائیل شلیک میشوند. اما راز اینکه این پهپادها به هدف برخورد میکنند و امکان اختلال در مسیر آنها وجود ندارد، استفاده از کابلهای فیبر نوری در آنهاست. گلوبز مینویسد: چالش اصلی این است که این سلاحها به یک کابل فیبر نوری متصلند که آنها را در برابر رهگیری از طریق اخلال در ارتباطات، بهطور کامل مصون میکند. کارشناسان صهیونیست هشدار میدهند: سهولت ساخت و بهکارگیری این سلاح نشان میدهد که بهزودی بهطور گسترده در میدان نبرد رواج خواهد یافت.
رسانههای عبری گزارش میدهند که حملات پهپادی حزبالله لبنان خسارات قابل توجهی به ارتش متجاوز رژیم اسرائیل وارد کرده و نیروهای این رژیم در شمال سرزمینهای اشغالی با کمبود راهکار دفاعی موثر مواجه هستند. لیلاخ شووال، خبرنگار نظامی رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم درباره بحران و تنگنایی که رژیم صهیونیستی در لبنان گرفتار آن شده صحبت کرد و گفت: حزبالله پهپادهای حامل مواد منفجره را به سمت سربازان اسرائیلی پرتاب میکند بدون اینکه ارتش، راهحل دفاعی مناسبی داشته باشد.
وی گفت: تبادل آتش شدید در جنوب لبنان ادامه دارد، در حالی که ارتش اسرائیل با دستان بسته عمل میکند؛ سربازان صهیونیست در مناطق شمال گزارش میدهند که وقتی ناگهان این پهپادهای کوچک را بدون هیچ هشداری در بالای سر خود میبینند، احساس درماندگی میکنند. راهحلهای ارائه شده توسط ارتش اسرائیل در این مرحله پاسخ مناسبی ارائه نمیدهد. در واقع عملیات ارتش نه بر نبرد تاثیری داشته و نه بر انگیزه نیروهای حزبالله برای ادامه درگیری با سربازان اسرائیلی و نه بر توانایی آنها برای انجام این کار.
این خبرنگار حوزه نظامی ادامه داد: تعدادی از سربازان صهیونیست در روزهای اخیر بر اثر حملات پهپادها مجروح شدهاند. تنها در هفته گذشته، ۹ سرباز در حوادثی در شمال مجروح شدند که سه نفر از آنها در شرایط وخیمی در بیمارستان بستری شدند. درگیری مداوم در مناطق شمال و فقدان راهحل برای ساکنان آن، نگرانیها را مبنی بر اینکه بسیاری از آنها این منطقه را ترک کنند یا برنگردند، افزایش میدهد. لیلاخ شووال، با اشاره به مناطق شمالی اراضی اشغالی تاکید کرد: منطقه شمال در حال سوختن است. در حالی که کل اسرائیل به زندگی عادی بازگشته است، اما موشکها و پهپادها همچنان بخشی از زندگی روزمره ساکنان شمال است.
شمال در حال فروپاشی تحت تاثیر حس رهاشدگی است زیرا صاحبان مشاغل برای زنده ماندن تلاش میکنند، شهرکنشینان در وضعیت عدم اطمینان بیپایان زندگی میکنند، کودکان در ترس بزرگ میشوند و کل جمعیت احساس میکنند دولت به سادگی آنها را رها کرده است. طی هفتههای اخیر با ادامه نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و تشدید تجاوزاتش علیه لبنان، حزبالله با حملات پهپادی گسترده به این نقضها پاسخ داده است. پهپادهای انتحاری حزبالله به معضلی برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. رسانههای عبری بارها به ناتوانی ارتش اسرائیل در رهگیری این پهپادها اذعان کردهاند.
حمله پهپادی حزبالله، اعتبار گنبد آهنین را از بین برد
روزنامه صهیونیستی معاریو اذعان کرد حمله پهپادی اخیر حزبالله به سکوی سامانه ضد موشکی گنبد آهنین، ضربه بسیار سختی به اعتبار این سامانه محسوب میشود. معاریو با اشاره به اینکه گنبد آهنین نتوانست پهپاد را از قبل شناسایی کرده و آن را رهگیری کند، تاکید کرد، این واقعیت که آسیب جدی به آتشبار وارد شده، شدت آسیب به سامانه دفاع هوایی را افزایش میدهد. این روزنامه در ادامه نوشت، در ویدیویی که حزبالله منتشر کرده، یک پهپاد انتحاری، پس از نقض حریم هوایی اسرائیل، سامانه پدافندی را هدف قرار میدهد و سربازان هم در نزدیکی آن بدون هیچ اقدام پیشگیرانهای ایستادهاند.
به گزارش معاریو، حزبالله به تازگی، نه تنها در داخل خاک لبنان، بلکه در داخل فلسطین اشغالی هم اهداف نظامی صهیونیستها را هدف قرار میدهد و سربازان آن را به کام مرگ میکشاند. معاریو از حمله چندی پیش پهپاد حزبالله به یک کامیون اسرائیلی در نزدیکی شهرک شومیرا خبر داد که در نتیجه این حمله، دهها گلوله که روی آن پهپاد بود منفجر شد و ۱۲ نظامی اشغالگر زخمی شدند. طبق ویدیویی که حزبالله منتشر کرده، دو کوادکوپتر انفجاری مقاومت جمعه گذشته در منطقه جلالعلام در جنوب لبنان سکوی سامانه ضد موشکی گنبد آهنین و پرسنل آن را مورد اصابت مستقیم قرار میدهد.
رسانههای اسرائیلی در واکنش به انتشار این ویدیو اعلام کردند که اقدام حزبالله در هدف گرفتن سامانه گنبد آهنین و پرسنل آن امری بسیار نگرانکننده محسوب میشود. آوی اشکنازی، تحلیلگر نظامی صهیونیست چند روز پیش گفته بود که حزبالله هر روز شمار زیادی از پهپادهای انفجاری را مورد استفاده قرار میدهد که غالبا منجر به تلفات و خسارتهای سنگین در ارتش اسرائیل میشود. حزبالله به دلیل مزایا و توانایی پهپادهای FPV در وارد کردن خسارت، به طور مداوم از این ریزپرندهها برای هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر استفاده میکند که منجر به وارد آمدن تلفات و خسارات سنگین به دشمن اسرائیلی شده است. در این پهپادها از فیبرنوری استفاده میشود. از جمله مزایای استفاده از فیبرنوری در پهپادهای FPV، مصونیت در برابر جنگ الکترونیک، سرعت بالای انتقال داده و امنیت بیشتر و احتمال هک شدن کمتر است.
