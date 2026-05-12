به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوعاتی از جمله، تجمیع سوابق بیمهای، سامانه مستمری جمع، نظارتهای کمیسیون اصل ۹۰ و حمایت از بنگاههای تولیدی بررسی شد.
در این نشست، همچنین حاضران درباره اقدامات انجامشده در حوزه خدمات اجتماعی، رفاهی و همکاریهای میان مجلس و وزارت کار تبادل نظر کردند.
احمد میدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این نشست با تشریح اقدامات انجام شده در وزارت رفاه بر شفافیت بیشتر در نظام رفاهی تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این نشست تأکید کرد که این کمیسیون در اجرای نظارتها به وزارت کار کمک میکند.
در این نشست معاونان وزیر کار نیز گزارشی از اقدامات جنگ رمضان ارائه و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز موضوعات و نکات تخصصی خود را مطرح کردند.
نظر شما