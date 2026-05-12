به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین گرامیداشت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانوادهمحور و رونمایی از طرح ملی «هزار میدان ـ هزار بازار» در قالب پروژه هزار و یک شهر که با حضور زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و جمعی از مسئولان ارشد کشوری برگزار شد، بر ضرورت استاندارد سازی محصولات تولیدی تأکید کرد.
وی تقویت دسترسی تولیدکنندگان به بازار را ضروری دانست و گفت: با توسعه همکاری میان دستگاههای مؤثر و ایجاد بسترهای مناسب عرضه محصولات، میتوان مسیر استمرار تولید، تحقق عدالت و حفظ منافع عمومی را هموار کرد.
میدری افزود: امروز هر کالایی، از فرش تا نرمافزار، نیازمند برخورداری از استانداردهای مشخص است و این استانداردها باید با مشارکت نهادهای تخصصی و بخش خصوصی ارتقا یابد تا اعتماد مصرفکنندگان تقویت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت استانداردها در حوزه مواد غذایی افزود: هرچه استانداردها دقیقتر و نظارتها مؤثرتر باشد، اعتماد عمومی نسبت به سلامت کالاها افزایش مییابد و بازار نیز پویاتر عمل خواهد کرد.
میدری با بیان این که مشکل اصلی در مسیر تولید، کمبود منابع مالی نیست، تصریح کرد: آنچه روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار میکند، ضعف ارتباطات بینبخشی و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاههاست.
وی توسعه تعامل میان دستگاههای اجرایی را ضرورتی جدی دانست و گفت: در دولت چهاردهم و در چارچوب سیاستهای رئیسجمهور پزشکیان، همکاریهای مناسبی با وزارت آموزش و پرورش و هنرستانها برای بهرهگیری از ظرفیتهای موجود شکل گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: محدودیت جدی در حوزه فضا و زیرساخت وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی ایجاد ساز و کارهای هماهنگ و ارتباط مؤثر میان بخشهای مختلف برای حمایت از تولید و اشتغال خانگی است.
وی با اشاره به پروژه هزار و یک شهر اظهار کرد: پروژه هزار و یک شهر زمینه توانمندسازی مشاغل خانگی را فراهم می کند.
میدری تاکید کرد: در راستای طرح هزار و یک شهر پلتفرمها میتوانند در این میدانها آموزش بدهند. ما مشاغل و کسب و کارهای خانگی را دعوت میکنیم و پلتفرمها میتوانند از این فضا در شهرهای مختلف استفاده کنند.
