به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست اعضای ستاد پشتیبانی مردمی دفاع رمضان با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. احمد میدری در این نشست با بیان اینکه انرژی خودجوشی در جامعه به واسطه روحیه ملی ایرانیان وجود دارد، گفت: این انرژی موجب حل بسیاری از مسائل، مشکلات و همدلی شده است.
وی با اشاره به اینکه این روحیه ملی منجر به ایستادن مردم در کنار هم حتی در شرایط بحرانی و جنگ شده است، افزود: در وزارت کار هم چنین برنامهای برای ایجاد همدلی میان کارکنان وجود دارد. برای نمونه در روزهای جنگ رمضان، هیئتمدیره شرکت ملی نفتکش که از شرکتهای تابعه وزارت کار و صندوق بازنشستگی نفت است، به خارک رفت تا با کارکنان همدلی کنند.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفهای هم در زمینه مشارکت اجتماعی امدادمحور گام برداشته است. همچنین این سازمان طرح «امداد ایران ماهر» را راهاندازی کرده است که کار بازسازی منازل را انجام دهند. این تجربه را از سیل استان گلستان داشتند. بر همین اساس، با بنیاد مسکن قرارداد بسته شده تا مصالح را تأمین کنند.
میدری گفت: محلهمحوری یکی از مهمترین عوامل انگیزش اجتماعی است. در همین راستا و با تاکید رئیسجمهور بر محلهمحوری، اجرای بانک زمان بر اساس الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت.
وی تاکید کرد: بانک زمان امکان مبادله خدمات در قالب رفع نیازهای فردی را میان آحاد جامعه فراهم میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در دنیا ۳ هزار بانک خدماتمحور وجود دارد که هر فردی میتواند در آن خدمات عرضه کند و در ازای خدماتش، خدمات دریافت کند.
میدری با اشاره به گسترش ورزش در سطح محلات، یادآور شد: ما به دنبال گسترش ورزش کارگری و ورزش محلات هستیم که شما میتوانید به اجرای آن کمک کنید.
