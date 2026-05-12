به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در همایش گرامیداشت روز ملی مشاغل خانگی و تولید خانواده‌محور و آیین رونمایی از طرح «هزار میدان، هزار بازار» با اشاره به تأثیر حوادث یک سال گذشته بر عرصه مشاغل خانگی اظهار کرد: علی‌رغم تمام چالش‌ها، مجموعه دولت و مردم پای کار ایستادند و وزارتخانه اجازه نداد برنامه‌های توسعه اشتغال خانگی متوقف شود.

وی افزود: ایده طراحی شده برای بازارسازی و حمایت از مشاغل خانگی در میانه جنگ اقتصادی شکل گرفت. آنچه ما بر اساس توصیه آقای میدری دنبال خواهیم کرد، افزایش ظرفیت بازارهای دیجیتال برای این مشاغل است.

معاون وزیر کار با اشاره به تغییر استراتژی وزارتخانه گفت: استراتژی سال گذشته این بود که مشاغل خانگی را از «پستو» بیرون بیاوریم و رویکرد مسئله‌محوری را در پیش بگیریم. داده‌های این حوزه را پالایش کرده‌ایم و اکنون قابل اتکاست. همچنین تلاش کرده‌ایم کیفیت تولید را در کنار آموزش و بازارسازی ارتقا دهیم.

حسینی با استناد به آمارهای جهانی اظهار کرد: آخرین آمارها نشان می‌دهد ۶۰ درصد بازار در اختیار فریلنسرهاست و این روند رو به افزایش است. در کشور ما ۶۰۰ رشته فعالیت در حوزه مشاغل خانگی شناسایی شده که اهمیت این بخش را نشان می‌دهد.

وی از صدور حدود دو میلیون مجوز در این حوزه خبر داد و گفت: آمار دقیق و ثبت‌شده ما یک میلیون و ۶۰۰ هزار داده است و مجموعاً دو میلیون و ۱۰۰ هزار مجوز صادر شده است.

معاون وزیر کار با تأکید بر ظرفیت بالای مشاغل خانگی برای افزایش اشتغال زنان گفت: نرخ مشارکت زنان در اشتغال در کشور ما ۱۸ درصد است و با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشور، مشاغل خانگی ظرفیت بزرگی برای افزایش اشتغال زنان محسوب می‌شود. سال گذشته نزدیک به ۴ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خانگی پرداخت شده است.

حسینی محبوب‌ترین مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ را به ترتیب قالیبافی، دوخت لباس و پرورش خانگی بز و گوسفند اعلام کرد و گفت: صنایع نساجی و پوشاک بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند و پس از آن فرش دستبافت قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح ابتکاری «هزار میدان، هزار بازار» خبر داد و گفت: به توصیه وزیر، برنامه‌ریزی کردیم دسترسی مشاغل خانگی به بازارها را فراهم کنیم. با توجه به هزینه‌بر بودن برگزاری نمایشگاه‌های دائمی، به ایده برگزاری نمایشگاه‌های یک‌روزه رسیدیم. خوشبختانه با مشارکت دستگاه‌های مختلف، زیرساخت‌های برگزاری این نمایشگاه‌ها فراهم شده و هزار نقطه در کشور برای این کار شناسایی شده است.

معاون وزیر کار تصریح کرد: ان‌شاءالله ظرف ۱۰روز آینده نخستین نمایشگاه آغاز خواهد شد و این روند تا پایان اسفندماه به صورت تکرارشونده ادامه می‌یابد. همچنین رتبه‌بندی مشاغل خانگی را بر اساس واحد تولیدشان انجام می‌دهیم تا مشخص شود هر رسته به کدام نمایشگاه راه می‌یابد. با مشارکت بخش‌های تخصصی، امسال به طور جدی گریدبندی (رتبه‌بندی) مشاغل خانگی را دنبال می‌کنیم.