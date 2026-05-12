به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، از خدمات شایسته این مجموعه در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی سوم و همچنین نقش‌آفرینی در اجرای سند توسعه راهبردی و اشتغال شهرستان، تقدیر شد.

وی با اشاره به اهمیت عملکرد دستگاه‌های حمایتی، عنوان کرد: کمیته امداد با حضور مؤثر در میدان خدمت‌رسانی، به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی سوم، نقش قابل‌توجهی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده است.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به سهم این نهاد در اجرای برنامه‌های اشتغال، افزود: از مجموع شش هزار و ۴۷ فرصت شغلی پیش‌بینی‌شده در سند اشتغال شهرستان، دو هزار و ۱۲۰ شغل معادل حدود ۳۵ درصد در حوزه مأموریتی کمیته امداد تعریف و در دستور کار قرار گرفته که نشان‌دهنده جایگاه مهم این دستگاه در تحقق اهداف اشتغال‌زایی است.