به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مارتین کوخر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد اگر چشم‌انداز تورمی در منطقه یورو به‌طور قابل‌توجهی بهبود پیدا نکند، این نهاد ناچار خواهد شد در آینده نزدیک سیاست‌های نرخ بهره را تغییر دهد.

کوخر در گفت‌وگو با یک روزنامه سوئیسی تأکید کرد با وجود افزایش قیمت انرژی به‌دلیل تحولات اخیر، پیش‌بینی تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا چند هفته پیش از نشست سیاست‌گذاری ۱۱ ژوئن منطقی نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره هم‌سویی با انتظار بازارها مبنی بر افزایش نرخ بهره در ژوئن گفت: اگر شرایط به‌طور محسوسی بهتر نشود، اجتناب از اقدام در زمینه نرخ بهره در آینده نزدیک دشوار خواهد بود.

او با اشاره به اینکه عدم افزایش نرخ بهره در ماه آوریل قابل دفاع بوده است، افزود: اگر قیمت انرژی سریع و محسوس کاهش پیدا نکند، بانک مرکزی اروپا نباید برای تشدید سیاست پولی بیش از حد تعلل کند.

کوخر گفت هنوز بحث‌های گسترده‌ای درباره افزایش حقوق‌ها در اروپا صورت نگرفته و بنابراین نمی‌توان با قطعیت ارزیابی کرد که این تحولات چه اثری بر دستمزدها و تورم گذاشته است.

رئیس بانک مرکزی اتریش همچنین هشدار داد در صورتی که وضعیت کنونی طولانی شود و قیمت انرژی بالا بماند، احتمال بروز اثرات دور دوم تورمی افزایش خواهد یافت.

او با این حال تأکید کرد شرایط کنونی با جهش تورمی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ متفاوت است، زیرا تقاضا اکنون ضعیف‌تر است.

کوخر در پاسخ به این پرسش که آیا اروپا در معرض خطر رکود تورمی قرار دارد، گفت احیای اقتصادی در آلمان و اتریش به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه با مخاطره مواجه شده و ریسک‌های تورمی افزایش یافته است. به‌گفته وی، نمی‌توان خطر شکل‌گیری روند رکود تورمی را منتفی دانست، هرچند اقتصاد و بازار کار همچنان از مقاومت لازم برخوردارند. وی افزود مدت زمان تداوم این درگیری، عامل تعیین‌کننده خواهد بود.