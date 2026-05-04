هشدار مقام بانک مرکزی اروپا درباره خطر رکود در صورت تداوم جنگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یانیس استورناراس عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد نگرانی‌ها درباره حرکت اقتصاد منطقه یورو به سمت رکود در صورت ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه واقعی و قابل توجه است و روند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران می‌تواند بر سیاست پولی این بانک اثرگذار باشد.

استورناراس که ریاست بانک مرکزی یونان را نیز بر عهده دارد، در گفت‌وگویی با روزنامه قبرسی «فیله‌لفتروس» که روز یکشنبه منتشر شد، گفت اقتصاد منطقه یورو با وجود نشان دادن سطحی از تاب‌آوری، با کاهش سرعت رشد مواجه شده است.

وی توضیح داد اختلالات احتمالی در عرضه ناشی از تنش‌های خاورمیانه می‌تواند فشار منفی بر اقتصاد وارد کند و خطر رکود را افزایش دهد.

به گفته این مقام اروپایی، افزایش قیمت انرژی و تشدید عدم قطعیت اقتصادی، به‌ویژه با توجه به وابستگی بالای کشورهای منطقه یورو به واردات انرژی، می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی و تورم اثر بگذارد.

استورناراس تأکید کرد شرایط کنونی با سال ۲۰۲۲ متفاوت است؛ زیرا در حال حاضر اقتصاد منطقه یورو با رشد ضعیف‌تر، شرایط مالی سخت‌گیرانه‌تر و محدودیت بیشتر در فضای مالی دولت‌ها مواجه است و همین موضوع دامنه سیاست‌گذاری را محدودتر کرده و اقتصادها را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

وی در ادامه گفت تاکنون اثر چشمگیری از افزایش قیمت انرژی بر نرخ تورم مشاهده نشده، اما در صورت آسیب به زیرساخت‌های انرژی، امکان شکل‌گیری فشارهای تورمی در میان‌مدت وجود دارد. همچنین افزایش عدم قطعیت اقتصادی ممکن است بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

این عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا تصریح کرد واکنش سیاستی به میزان شدت، مدت زمان و نحوه انتقال این شوک‌ها بستگی دارد و اگر مشخص شود این شوک موقتی است و اثرات ثانویه قابل توجهی ندارد، نیازی به تغییر در سیاست پولی نخواهد بود.

وی افزود در صورتی که تورم به‌طور موقت در سطوح بالا باقی بماند و از هدف تعیین‌شده بانک مرکزی اروپا عبور کند، ممکن است تعدیل سنجیده‌ای در سیاست‌های پولی برای مهار پیامدهای تورمی ضروری باشد.

استورناراس در پایان هشدار داد اگر انحراف تورم از هدف تعیین‌شده بزرگ و پایدار باشد، واکنش سیاستی بانک مرکزی اروپا باید قاطعانه باشد.