۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

ضربه اطلاعات سپاه به شبکه‌های قاچاق سلاح وابسته به رژیم صهیونیستی

تهران- سازمان اطلاعات سپاه به ۵ شبکه قاچاق سلاح و مهمات وابسته به رژیم صهیونیستی ضربه زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه استان تهران اعلام کرد:در ادامه اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی و اشراف نسبت به مسیرهای انتقال و جابجایی محموله‌های غیرمجاز سلاح و مهمات تعداد ۲۰ عنصر در قالب ۵ شبکه سازمان‌یافته ناامن‌ساز، وابسته به گروهک‌های تروریستی و قاچاقچیان سلاح و مهمات، شناسایی و منهدم شد.

از این افراد بیش از ۵۰ قبضه انواع سلاح گرم، ۷۰ کیلوگرم مواد منفجره، ۲۰۰۰ فشنگ و مهمات مرتبط کشف و ضبط شد.

امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه‌های امنیتی بوده و هرگونه تهدید علیه ثبات و امنیت کشور با پاسخ فوری و مقتدرانه مواجهه خواهد شد.

      از اینجور افراد هستند که باید دستگیر بشوند

