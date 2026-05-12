تغییر نگاه به آموزش، شرط تحول در کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بهرامی در چهل ‌و چهارمین جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش به مقوله آموزش، آن را شرط اساسی تحول در بخش کشاورزی دانست.

وی با قدردانی از تلاش‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان علیرغم مشکلات مالی و محدودیت‌های اعتباری، آموزش مؤثر را منوط به تغییر رفتار و ایجاد نتایج ملموس در میدان عمل عنوان کرد.

بهرامی با بیان اینکه نتیجه آموزش زمانی حاصل می‌شود که فرد از درون به باور و معرفت برسد، گفت: مربی باید خودش به آنچه آموزش می‌دهد اعتقاد داشته باشد؛ مردم قلباً تشخیص می‌دهند که چه کسی اهل عمل است و چه کسی فقط حرف می‌زند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: آموزش‌ها باید از حالت صرفاً تئوری خارج شده و به سمت کاربردی‌سازی، ساده‌سازی فرآیندها، خلاقیت و ارائه الگوهای عملی حرکت کنند.

بهرامی با اشاره به اینکه توانمندی تنها به سرمایه و وام وابسته نیست، افزود: اگر توانمندی درونی ایجاد شود، سایر امکانات خودبه‌خود در خدمت فرد قرار می‌گیرد.

وی با یادآوری نمونه‌هایی از خلاقیت‌های ساده اما مؤثر در بخش باغبانی، خواستار حرکت آموزش به سمت ارائه راه‌حل‌های ساده، کم‌هزینه و نوآورانه توسط کارکنان و بهره‌برداران شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت ارتباط نزدیک‌تر بین آموزش کارکنان، آموزش بهره‌برداران و بخش تحقیقات تأکید و بیان کرد: وقتی مربیان و محققان خود به علم و روش‌های ارائه‌شده باور داشته باشند، همکاری‌ها مؤثرتر و نتایج ملموس‌تر خواهد بود.

بهرامی با انتقاد از ضعف استان در مستندسازی و معرفی کشاورزان نمونه ملی گفت: در حالی که برخی استان‌ها بیش از ۲۰ کشاورز نمونه ملی دارند، استان ما فقط دو نفر معرفی کرده است. این ضعف از ماست که نتوانسته‌ایم مستندسازی و معرفی درستی انجام دهیم.

وی با اشاره به تغییرات سریع شرایط اقتصادی و انرژی کشور تصریح کرد: نمی‌توان با تقویم آموزشی پنج سال پیش کار کرد. امروز حتی ممکن است از آبان‌ماه گاز گلخانه‌ها قطع شود؛ بنابراین باید به سمت تنوع تولید و آموزش‌های جدید حرکت کنیم.

بهرامی با اشاره به تداوم صادرات محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، بادام و فلفل دلمه‌ای، این ظرفیت را فرصتی پایدار برای ارزآوری دانست و گفت: اگر درست برنامه‌ریزی شود، بخش کشاورزی می‌تواند جایگزین نفت شود.

وی همچنین به طرح‌های جدید حوزه شیلات به ویژه تولید ماهیان خاویاری اشاره کرد که می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان با بیان اینکه هر مبلغی برای آموزش صرف شود چند برابر بازده دارد، گفت: نباید تصور شود که هزینه آموزش بی‌نتیجه است. باید این نگاه در تخصیص اعتبارات نیز اصلاح شود.