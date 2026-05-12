به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال موسوی، از اجرای عملیات مرمت، بهسازی و لایروبی چشمههای آب پناهگاه حیاتوحش دره انجیر خبر داد و گفت: با آغاز فصل گرما و افزایش نیاز حیاتوحش به منابع آبی پایدار، این عملیات با همت و تلاش محیطبانان منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: چشمه آب شیرین دره انجیر به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی، نقش بسیار مهمی در تأمین آب مورد نیاز گونههای جانوری منطقه ایفا میکند و بهعنوان یکی از منابع حیاتی پناهگاه حیاتوحش شناخته میشود.
موسوی با اشاره به اهمیت نگهداری مستمر این منبع ارزشمند تصریح کرد: به دلیل شرایط طبیعی منطقه و انباشت رسوبات، این چشمه هر ساله نیازمند لایروبی و بهسازی است تا جریان آب به شکل مطلوب حفظ شده و امکان استفاده ایمن و مستمر برای حیاتوحش فراهم شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی در مناطق تحت مدیریت، بهویژه در شرایط کمآبی و گرمای شدید، یکی از اولویتهای اصلی محیط زیست است و محیطبانان با تمام توان در راستای حفظ حیات جانوری و تعادل اکولوژیکی منطقه تلاش میکنند.
نظر شما