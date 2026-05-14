به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی اظهار داشت: با افزایش دما و نیاز بیشتر حیات‌وحش به منابع آبی، پاکسازی و لایروبی چشمه‌ها در دستورکار قرار گرفت تا توان تأمین آب در زیستگاه‌های حساس منطقه تقویت شود.

وی افزود: این اقدام با هدف حفظ پایداری زیستگاه‌ها، جلوگیری از اتلاف آب، و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای گونه‌های جانوری منطقه انجام می‌شود و محیط بانان و همیاران محیط زیست شهرستان طی برنامه‌ریزی منظم، چشمه‌های اصلی را مورد بازدید و لایروبی قرار داده‌اند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد همچنین بر نقش مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: همراهی جوامع محلی و دوستداران طبیعت در حفاظت از منابع آبی و زیستگاه‌ها بسیار مؤثر است و تلاش می‌کنیم با ادامه این طرح، شرایط مناسبی برای عبور از فصل گرم سال فراهم شود.