۴.۵ همت کالای قاچاق در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان، در پی رصدهای اطلاعاتی و با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ضربه بزرگی به شبکه‌های فساد اقتصادی در این استان وارد کردند.

در این سلسله عملیات،مقادیر زیادی از کالاهای اساسی،سوخت،لوازم خانگی و مواد پتروشیمی که به صورت قاچاق تهیه یا جهت گران‌فروشی احتکار شده بودند، کشف وضبط شد.کارشناسان ارزش ریالی این اقلام رابیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآوردکرده‌اند.

یکی ازبخش‌های مهم این عملیات،شناسایی یک انباربزرگ حاوی ۱۶۸۰ تن الیاف مورد نیازصنعت پوشاک بود. این محموله که به ارزش تقریبی ۱.۷ همت برآورد شده،به دلیل عدم ثبت در«سامانه جامع انبارها» توقیف و تحت امانت‌سپاری قرارگرفت تاوضعیت قانونی آن تعیین تکلیف شود.

سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان باتأکیدبراستمرارنظارت‌ها وبرخوردقاطع بااخلال‌گران نظام اقتصادی،اعلام کردکه پرونده متهمان ومجرمین این حوزه جهت رسیدگی نهایی وصدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شده است.این سازمان همچنین ازشهروندان خواست تاگزارش‌های خوددرزمینه احتکار و قاچاق کالا راجهت پیگیری به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.