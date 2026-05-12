تلاش برای شتاب بیشتر در پروژه ۶۴۸ واحدی مسکن ملی دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در حاشیه جلسه بررسی موانع و مشکلات پروژه ۶۴۸ واحدی دورود، اظهار داشت: یکی از موضوعات اصلی جلسه، بررسی مشکلات زیرساختی پروژه از جمله راه دسترسی و نیازهای خدماتی و فنی طرح بود که تکمیل آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد پروژه دارد.

وی با بیان اینکه عدم واریز به‌موقع وجوه از سوی برخی متقاضیان روند اجرای پروژه را با چالش مواجه کرده است، افزود: متأسفانه در بخش‌هایی شاهد واریز نامتوازن سهم آورده هستیم که لازم است متقاضیان مطابق برنامه تعیین‌شده واریزی‌ها را انجام دهند. رتبه‌بندی متقاضیان نیز بر اساس اطلاعات سامانه و میزان پایبندی آنها به پرداخت‌ها محاسبه می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان همچنین از بررسی راهکارهای مدیریتی جدید برای ساماندهی پروژه خبر داد و بیان داشت: در جلسه امروز بر فازبندی عملیات اجرایی و همچنین اختصاص واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بیشتر به متقاضیان خوش‌حساب تأکید شد تا ضمن افزایش رضایتمندی، انگیزه مشارکت و همکاری متقاضیان نیز تقویت شود.

حامی با اشاره به اهمیت همکاری متقاضیان در پیشبرد پروژه، تصریح کرد: تأکید اصلی دستگاه‌های مسئول بر واریز به‌موقع سهم آورده و همراهی کامل متقاضیان است تا پروژه در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی عنوان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان، امیدواریم روند پیشرفت پروژه ۶۴۸ واحدی دورود شتاب بیشتری گرفته و شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح مهم مسکن در استان باشیم.