به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در جلسه هماندیشی با سازمانهای مردمنهاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی موفقیت برای رهبر انقلاب، اظهار داشت: سازمانهای مردمنهاد نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگ و شبه جنگ دارند.
وی با بیان اینکه مردم در ۷۴ امین روز از جنگ تحمیلی اخیر، روایت جدیدی از وطن ایجاد کردند، افزود: امروز ۳۴ روز آتشبس از چهل روز جنگ رمضان و تبادل آتش گذشته، ولی واقعیت این است که هیچ کشوری، بدون کمک مردم و بدون استفاده از ظرفیتها آنها از بحران و شرایط بحرانی عبور نکرده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: قدرت واقعی کشور، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که در سال ۱۴۰۴ باوجود رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ رمضان به دست آمد.
پور علی با تأکید بر اینکه بخش عمده قدرت بازدارندگی ما، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که شکلگرفته است، اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد بهعنوان حلقه اتصال حاکمیت و تودههای مردم بهخوبی در سال ۱۴۰۴ و امسال بهخوبی ایفای نقش کردند.
وی گفت: در شرایط جنگ و شبه جنگ نقش سازمان ملل مردمنهاد پررنگتر میشود و هرجا سازمانهای مردمنهاد ورود پیدا کردند، هزینههای اجتماعی امنیتی و روانی کشور کم میشود.
وی ادامه داد: سازمانهای مردمنهاد در جنگ اخیر بهخوبی ایفای نقش کردند و گروههای جهادی حتی در زمان جنگ و هماکنون در شرایط بازسازی، فعال هستند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد نقش پررنگی در تقویت سرمایه اجتماعی دارند، افزود: در شرایط کنونی پرهیز از دوقطبیسازی در حوزه اجتماعی بسیار مهم است.
پور علی، تأکید کرد: دشمن در جنگ تحمیلی اهدافش را در چند جبهه دنبال میکند و از طریق مختلفی از جمله ایجاد احساس یاس و ناامیدی، اختلافافکنی، فاصله بین مردم و دولت و درعینحال استفاده از بمب و موشک و نفوذیها را در دستور کار دارد.
وی گفت: دشمن رفتارش را در جنگ ۱۲ روزه و کودتای دیماه با تغییر اولویت دنبال میکرد و اکنون نیز به دنبال این است که اهداف نظامی را به بحث تابآوری اجتماعی دنبال کند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، یادآور شد: بخشی از جنگهای دشمن؛ جنگ زیرساختها، جنگ رسانه و...بوده؛ ولی جنگ کنونی، جنگ تابآوری اجتماعی است و باید به چهرههای مختلف جنگ در این حوزه، نگاه کنیم تا در مسیر اهداف اجتماعی حتی باهدف حمایت از ایران و انقلاب، بهجای صدای وحدت و انسجام، صداهایی به سمت دوقطبیسازی نرود.
پور علی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از سازمانهای مردمنهاد استان برای برپایی و حضور در مواکب، گفت: سمنها در تابآوری و التیام اجتماعی، نقشبرجستهای دارند حتی در سطح دنیا در زمان جنگ، مأموریتهای زیادی بر عهده سازمانهای مردمنهاد قرار میگیرد.
وی افزود: بر همین اساس، شبکهسازی تخصصی در حوزه سازمانهای مردمنهاد موضوع بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: توجه به جوانان، زنان و خانوادهها در جنگ مسئله بسیار مهمی است و اقدامات خوبی در این زمینه توسط سازمانهای مردمنهاد صورتگرفته است.
