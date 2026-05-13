به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: افسران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با رصد اطلاعاتی، موفق به شناسایی باند فروش سکه های تقلبی شدند و دستگیری کلاهبرداران را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: با حضور باند کلاهبردار در شهرستان، ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر و تعداد ۱۰ سکه تمام و ۲ ربع سکه بهار آزادی تقلبی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فسا افزود: متهمین پس از تکمیل تحقیقات روانه دادسرا شدند.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهمین در شهرستان های همجوار نیز سکه های تقلبی به فروش رسانده اند، به شهروندان توصیه کرد؛ در صورت خرید سکه از فروشندگان سیار، اصالت آن را بررسی نمایند.