دستگیری عاملان تیراندازی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان در خصوص دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان شیراز گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از باغ رستوران های شهر "صدرا" که منجر به رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۸ صدرا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از حضور در محل درگیری عاملان تیراندازی را شناسایی و طی یک عملیات شبانه موفق به دستگیری متهمین شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سلاح استفاده شده در درگیری نیز کشف شد، گفت: متهمین در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی عنوان کردند و سپس برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش می کند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.