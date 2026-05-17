۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

دستگیری عاملان تیراندازی در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان در کمتر از چند ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان در خصوص دستگیری عامل تیراندازی در شهرستان شیراز گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از باغ رستوران های شهر "صدرا" که منجر به رعب و وحشت شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۲۸ صدرا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از حضور در محل درگیری عاملان تیراندازی را شناسایی و طی یک عملیات شبانه موفق به دستگیری متهمین شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سلاح استفاده شده در درگیری نیز کشف شد، گفت: متهمین در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی عنوان کردند و سپس برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش می کند و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

