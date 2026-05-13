مرکز غیرمجاز کاشت مو در کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیماران و با استناد به تاکیدات و جلسات متعدد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان مبنی بر برخورد قاطع با مراکز درمانی فاقد مجوز، شناسایی و توقف فعالیت این واحد غیرقانونی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

وی ابراز کرد: این مرکز بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌صلاح و خارج از چارچوب ضوابط و مقررات حوزه سلامت، به صورت غیرمجاز اقدام به ارائه خدمات تخصصی کاشت مو می‌کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های نامحسوس و تایید تخلف، تیمی متشکل از کارشناسان واحد نظارت بر درمان دانشگاه و مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به محل اعزام شدند و این واحد متخلف را با دستور صریح مرجع قضایی پلمب کردند.

وی با اشاره به اینکه پرونده این واحد غیرمجاز جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، تصریح کرد: دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و دانشگاه در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

فاضل با تأکید بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های دوره‌ای بر مراکز درمانی و زیبایی سطح شهر، از شهروندان خواست: جهت دریافت خدمات درمانی تنها به مراکز معتبر و دارای پروانه فعالیت از وزارت بهداشت مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۹۰ گزارش دهند.