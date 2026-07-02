مرکز غیرمجاز طب سنتی در شهرستان کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس وظیفه قانونی معاونت درمان و نیز گزارش‌های مردمی یک مرکز غیرمجاز ماساژ، طب سنتی و سوزنی فاقد مجوز و صلاحیت شناسایی و توقف فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت.

وی ابراز کرد: در این مرکز، اقداماتی از قبیل ماساژهای درمانی، حجامت، فصد و طب سوزنی خارج از چارچوب ضوابط حوزه سلامت و بدون نظارت پزشک و متخصصان ذی‌صلاح انجام می‌شد.

معاون درمان دانشگاخ علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: پس از بررسی‌های نامحسوس و تأیید تخلف، تیمی متشکل از کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی به محل اعزام شدند و این واحد متخلف با دستور مرجع قضایی پلمب گردید.

وی با اشاره به ارسال پرونده این مرکز به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: مداخله افراد فاقد تخصص در امور درمانی، خطر جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود و دانشگاه در برخورد با این تخلفات کوتاه نخواهد آمد.

فاضل با تأکید بر تداوم بازرسی‌های دوره‌ای از مراکز درمانی، از شهروندان خواست برای دریافت خدمات طب سنتی تنها به مراکز معتبر دارای پروانه از وزارت بهداشت مراجعه کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.