پلمب مرکز غیرمجاز لیزر در آرایشگاه زنانه ساری

آزاده ناظری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی میدانی کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، یک واحد غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات لیزر که بدون اخذ هرگونه پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای در یک آرایشگاه زنانه در ساری دایر شده بود، شناسایی و پلمب شد.

وی افزود: فعالیت این گونه مراکز بدون نظارت نظام پزشکی و استانداردهای ایمنی، تهدیدی جدی برای سلامت افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل مکان مذکور در همان بازدید بسته شد و مدارک مربوطه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به خطرات ناشی از انجام اقدامات زیبایی و لیزر در محیط‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه سلامت، از جمله فعالیت‌های درمانی بدون مجوز و تخلفات تعرفه‌ای و پزشکی را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه گزارش دهند.